Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.