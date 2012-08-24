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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο για στερεοφωνικό dubbing

SWA2533W/10

5

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το καλώδιο για στερεοφωνικό dubbing

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

  • 3,0 μ.

  • 3,5 χιλ. (Α) - 3,5 χιλ. (A)

  • Μαύρο

Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης

Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 171.4 kB
  • 17 June 2025

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.