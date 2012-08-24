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2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
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Μη διαθέσιμο πλέον
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.
3,0 μ.
3,5 χιλ. (Α) - 3,5 χιλ. (A)
Μαύρο
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.
Το ελαστικό εξάρτημα ανακούφισης τάσης παρέχει ασφαλή και εύκαμπτη συνένωση καλωδίου και βύσματος.