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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο επέκτασης ακουστικών

SWA2528W/10

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το καλώδιο επέκτασης ακουστικών

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

  • 1,5 μ.

  • 3,5 χιλ. (Α) - 3,5 χιλ. (Θ)

Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Θωράκιση γυμνού χαλκού

Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.

Χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές για άμεση αναγνώριση

Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 291.8 kB
  • 20 November 2023

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.