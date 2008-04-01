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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2528W/10
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.
1,5 μ.
3,5 χιλ. (Α) - 3,5 χιλ. (Θ)
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.
Οι χρωματικά κωδικοποιημένες υποδοχές διευκολύνουν την εγκατάσταση του καλωδίου σας στις σωστές εισόδους και εξόδους