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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2521W/10
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των συσκευών.
1,5 μ.
Οι επινικελωμένες υποδοχές εξασφαλίζουν καθαρή επαφή μεταξύ του καλωδίου και της υποδοχής για αξιόπιστη σύνδεση.
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.
Η θωράκιση γυμνού χαλκού προστατεύει από απώλειες σήματος.