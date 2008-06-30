Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να κάνετε τις συσκευές να έχουν τη βέλτιστη απόδοση. Προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των συσκευών.