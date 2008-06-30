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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2302W/10
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να κάνετε τις συσκευές να έχουν τη βέλτιστη απόδοση. Προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των συσκευών.
1,5 μ.
Ο σωλήνας οπτικής ίνας μεταφέρει την ψηφιακή πληροφορία στις συσκευές σας για ασύγκριτο ήχο υψηλής ευκρίνειας.
Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.
Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.