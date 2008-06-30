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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο οπτικών ινών

SWA2302W/10

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο για να κάνετε τις συσκευές να έχουν τη βέλτιστη απόδοση. Προσφέρει τη βέλτιστη σύνδεση για τη μεταφορά σημάτων ήχου μεταξύ των συσκευών.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το καλώδιο ήχου οπτικών ινών

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

  • 1,5 μ.

Υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες

Ο σωλήνας οπτικής ίνας μεταφέρει την ψηφιακή πληροφορία στις συσκευές σας για ασύγκριτο ήχο υψηλής ευκρίνειας.

Αντιολισθητική εργονομική λαβή για εύκολη χρήση

Αυτή η αντιολισθητική λαβή καθιστά τη σύνδεση των συσκευών εύκολη και εργονομικά άνετη.

Χυτός ρευματολήπτης για ασφαλείς συνδέσεις

Οι χυτοί ρευματολήπτες διασφαλίζουν τις σταθερές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών και προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής

  • PDF αρχείο, 195.9 kB
  • 17 June 2025

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.