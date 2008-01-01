Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.