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Μη διαθέσιμο πλέον

Καλώδιο ηχείου

SWA2105W/10

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο ηχείου για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των ηχείων και του δέκτη σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το καλώδιο ηχείου

Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση

  • 10 μ.

  • διαμέτρημα 18

Αγωγός χαλκού υψηλής καθαρότητας για αξιόπιστη μετάδοση σήματος

Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.

Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.

Εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC

Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Εμπορικό φυλλάδιο τοπικής προσαρμογής - English (US)

  • PDF αρχείο, 252.8 kB
  • 2 December 2023

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.