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Μη διαθέσιμο πλέον
SWA2105W/10
Διασφαλίστε αξιόπιστη σύνδεση
Βασιστείτε σε αυτό το καλώδιο ηχείου για αξιόπιστη σύνδεση ήχου μεταξύ των ηχείων και του δέκτη σας.
10 μ.
διαμέτρημα 18
Αυτός ο χάλκινος αγωγός παρέχει υψηλή ακρίβεια στη μετάδοση σημάτων με ελάχιστη αντίσταση.
Η λειτουργία Plug & Play σάς δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε ή να προσθέσετε μία νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε περίπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης.
Η εύκαμπτη εξωτερική μόνωση από PVC παρέχει προστασία στον ευπαθή πυρήνα του καλωδίου, καθώς και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ευκολία εγκατάστασης.