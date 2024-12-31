2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
STH7060/80
Ισχύς 1500 W, έως 28 γρ./λεπτό
Πλάκα OptimalTEMP
Θέρμανση 30 δευτερολέπτων
Δοχεία νερού 100 + 200 ml
Περιλαμβάνεται το StyleMat
Εκτός από την αφαίρεση των τσακίσεων, η συσκευή ατμού Σειρά 7000 φρεσκάρει επίσης τα ρούχα (αλλά και μαλακά υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες και παιχνίδια) και απομακρύνει τις οσμές σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηριδίων*.
Χάρη στην πρωτοποριακή ρυθμιζόμενη κεφαλή, μπορείτε να ισιώνετε τις τσακίσεις σε οποιαδήποτε γωνία, για να σιδερώνετε κάθετα ή οριζόντια. Η επιλογή είναι δική σας!
Η πλάκα ατμού διαθέτει μυτερό άκρο για να ισιώνετε εύκολα τις τσακίσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια σε δύσκολα σημεία, όπως κουμπιά, γιακάδες και πιέτες.
Βραβεία
Κριτικές
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 10 δευτερολέπτων.
Σε σύγκριση με το μοντέλο Philips GC362, βάσει εσωτερικής αναφοράς δοκιμής της Philips