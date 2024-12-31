Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας

Με τη συσκευή ατμού χειρός Philips Σειρά 7000, όλα τα ρούχα σας θα είναι έτοιμα να τα φορέσετε στη στιγμή. Η ρυθμιζόμενη κεφαλή και το μυτερό άκρο της πλάκας ατμού αφαιρούν γρήγορα και άνετα τις τσακίσεις σε οποιαδήποτε γωνία, ενώ η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα.