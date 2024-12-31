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  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
  • Αναδείξτε όλα τα κομμάτια της ντουλάπας σας
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Σειρά 7000Χειροκίνητη συσκευή ατμού

STH7060/80

1 βραβείο

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Με τη συσκευή ατμού χειρός Philips Σειρά 7000, όλα τα ρούχα σας θα είναι έτοιμα να τα φορέσετε στη στιγμή. Η ρυθμιζόμενη κεφαλή και το μυτερό άκρο της πλάκας ατμού αφαιρούν γρήγορα και άνετα τις τσακίσεις σε οποιαδήποτε γωνία, ενώ η τεχνολογία OptimalTEMP εγγυάται σιδέρωμα χωρίς καψίματα.
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Άνετο, γρήγορο και αποτελεσματικό σιδέρωμα με ατμό

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  • Ισχύς 1500 W, έως 28 γρ./λεπτό

  • Πλάκα OptimalTEMP

  • Θέρμανση 30 δευτερολέπτων

  • Δοχεία νερού 100 + 200 ml

  • Περιλαμβάνεται το StyleMat

Σκοτώνει έως και το 99,9% των βακτηριδίων*, φρεσκάρει τα ρούχα και απομακρύνει τις οσμές

Εκτός από την αφαίρεση των τσακίσεων, η συσκευή ατμού Σειρά 7000 φρεσκάρει επίσης τα ρούχα (αλλά και μαλακά υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες και παιχνίδια) και απομακρύνει τις οσμές σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηριδίων*.

Ρυθμιζόμενη κεφαλή για εύκολο και απολαυστικό σιδέρωμα με ατμό

Χάρη στην πρωτοποριακή ρυθμιζόμενη κεφαλή, μπορείτε να ισιώνετε τις τσακίσεις σε οποιαδήποτε γωνία, για να σιδερώνετε κάθετα ή οριζόντια. Η επιλογή είναι δική σας!

Μυτερό άκρο για αποτελεσματική πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο των ρούχων σας

Η πλάκα ατμού διαθέτει μυτερό άκρο για να ισιώνετε εύκολα τις τσακίσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια σε δύσκολα σημεία, όπως κουμπιά, γιακάδες και πιέτες.

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 10 δευτερολέπτων.

  2. Σε σύγκριση με το μοντέλο Philips GC362, βάσει εσωτερικής αναφοράς δοκιμής της Philips