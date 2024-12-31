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  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

Σειρά 3000Συσκευή ατμού

STH3020/70

Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.
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Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων στο σπίτι και ενώ μετακινείστε

Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

  • Συμπαγές και πτυσσόμενο

  • Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.

  • 1000W, έως 20 γραμ./λεπτό

  • Δεν χρειάζεται σιδερώστρα

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.

Συμπεριλαμβάνεται θήκη για εύκολη αποθήκευση

Συμπεριλαμβάνεται θήκη για εύκολη αποθήκευση

Το σύστημα ατμού χειρός Philips 3000 Series συνοδεύεται από μια θήκη, χρήσιμη για ταξίδια ή απλά για εύκολη αποθήκευση στο σπίτι.

Αποσπώμενο δοχείο νερού 120 ml για εύκολο γέμισμα

Αποσπώμενο δοχείο νερού 120 ml για εύκολο γέμισμα

Το σύστημα χειρός Philips 3000 Series διαθέτει αποσπώμενο δοχείο νερού 120 ml για να σιδερώνετε με ατμό έως και 1 σετ ρούχων, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού του συστήματος ατμού και να την γεμίσετε κάτω από το νεροχύτη.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.