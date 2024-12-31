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STH3020/70
Συμπαγές και πτυσσόμενο
Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.
1000W, έως 20 γραμ./λεπτό
Δεν χρειάζεται σιδερώστρα
Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.
Το σύστημα ατμού χειρός Philips 3000 Series συνοδεύεται από μια θήκη, χρήσιμη για ταξίδια ή απλά για εύκολη αποθήκευση στο σπίτι.
Το σύστημα χειρός Philips 3000 Series διαθέτει αποσπώμενο δοχείο νερού 120 ml για να σιδερώνετε με ατμό έως και 1 σετ ρούχων, χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού του συστήματος ατμού και να την γεμίσετε κάτω από το νεροχύτη.
Κριτικές
Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.