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STH3010/70
Συμπαγές και πτυσσόμενο
Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.
1000W, έως 20 γραμ./λεπτό
Δεν χρειάζεται σιδερώστρα
Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.
Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.
Το σύστημα ατμού χειρός προσφέρει συνεχή ατμό έως και 20 γρ./λεπτό, χάρη στην ισχύ 1000W. Για γρήγορο και βολικό σιδέρωμα με ατμό.
Κριτικές
Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.