Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.