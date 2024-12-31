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  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

Σειρά 3000Συσκευή ατμού

STH3010/70

Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.
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Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων στο σπίτι και ενώ μετακινείστε

Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

  • Συμπαγές και πτυσσόμενο

  • Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.

  • 1000W, έως 20 γραμ./λεπτό

  • Δεν χρειάζεται σιδερώστρα

Συμπαγές και αναδιπλούμενο σύστημα ατμού, εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση

Συμπαγές και αναδιπλούμενο σύστημα ατμού, εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση

Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.

1000 W με συνεχή παροχή ατμού έως 20 γρ./λεπτό

1000 W με συνεχή παροχή ατμού έως 20 γρ./λεπτό

Το σύστημα ατμού χειρός προσφέρει συνεχή ατμό έως και 20 γρ./λεπτό, χάρη στην ισχύ 1000W. Για γρήγορο και βολικό σιδέρωμα με ατμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.