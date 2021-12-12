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Μη διαθέσιμο πλέον
Συμπαγές και πτυσσόμενο
Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.
1000W, έως 20 γραμ./λεπτό
Δεν χρειάζεται σιδερώστρα
Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.
Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.
Το σύστημα ατμού χειρός προσφέρει συνεχή ατμό έως και 20 γρ./λεπτό, χάρη στην ισχύ 1000W. Για γρήγορο και βολικό σιδέρωμα με ατμό.
4.4
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
PatyMar81
12/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Peça chave para ganhar mais tempo
Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo
Πλεονεκτήματα
Prático eficaz, leve e pequeno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
07/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente aliado contra os vincos!
Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.
Πλεονεκτήματα
Mobilidade
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Baturfly
03/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Excelente
Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.
Πλεονεκτήματα
Pequeno e prático
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil
Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.