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  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
  • Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3000Συσκευή ατμού

STH3000/20

4.4
| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση
Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.
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Εύκολη αφαίρεση τσακίσεων στο σπίτι και ενώ μετακινείστε

Συμπαγής και πτυσσόμενη λύση

  • Συμπαγές και πτυσσόμενο

  • Ετοιμότητα χρήσης σε περίπου 30 δευτ.

  • 1000W, έως 20 γραμ./λεπτό

  • Δεν χρειάζεται σιδερώστρα

Συμπαγές και αναδιπλούμενο σύστημα ατμού, εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση

Συμπαγές και αναδιπλούμενο σύστημα ατμού, εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση

Το σύστημα ατμού χειρός 3000 Series έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύ, συμπαγές και πτυσσόμενο για εύκολη χρήση και αποθήκευση, ώστε να έχετε φρεσκοσιδερωμένα ρούχα οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ιδανικό για εύκολη και γρήγορη διόρθωση της εμφάνισής σας στο σπίτι ή ενώ μετακινείστε.

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Ετοιμότητα χρήσης σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Έτοιμο για να αρχίσετε το σιδέρωμα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Η λυχνία υποδεικνύει πότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο άψε σβήσε. Χωρίς αναμονή, χωρίς προβλήματα.

1000 W με συνεχή παροχή ατμού έως 20 γρ./λεπτό

1000 W με συνεχή παροχή ατμού έως 20 γρ./λεπτό

Το σύστημα ατμού χειρός προσφέρει συνεχή ατμό έως και 20 γρ./λεπτό, χάρη στην ισχύ 1000W. Για γρήγορο και βολικό σιδέρωμα με ατμό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

12/12/2021

Portugal

Portugal

Peça chave para ganhar mais tempo

Excelente, pequeno e leve, rápido e eficaz, completamente viciada no meu vaporizador r com ele ganho mais tempo

Πλεονεκτήματα

Prático eficaz, leve e pequeno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

07/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente aliado contra os vincos!

Muito leve e fácil de manobrar, é um excelente aliado contra os vincos, sem precisar de tábua. Bastante rápido de utilizar, é excelente para camisas.

Πλεονεκτήματα

Mobilidade

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

03/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente

Sem dúvida,um aparelho fantástico. Como mãe, trabalhadora e dona de casa,tornou_ se uma ajuda preciosa. Poupo muito tempo,e o prazer em passar a ferro, tornou-se,mais agradável. Recomendo vivamente.

Πλεονεκτήματα

Pequeno e prático

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 3000 STH3000/20 Vaporizador portátil

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή 10 δευτερολέπτων, σε στάση, από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.