2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
STH1010/10
Κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους
Γρήγορη εγκατάσταση
Εκτός από την αφαίρεση των τσακίσεων, η συσκευή ατμού Σειρά 1000 φρεσκάρει επίσης τα ρούχα (αλλά και μαλακά υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες και παιχνίδια) και απομακρύνει τις οσμές σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηριδίων*.
Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα.
Το ιδανικό αξεσουάρ για σιδέρωμα στον ατμό την τελευταία στιγμή. Χάρη στο ανθεκτικό στη θερμότητα γάντι, μπορείτε να απολαμβάνετε το σιδέρωμα με ασφάλεια.
Κριτικές
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 10 δευτερολέπτων.