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  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
  • Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση

Συσκευή ατμού χειρός Σειρά 1000Χειροκίνητη συσκευή ατμού

STH1010/10

Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση
Απολαύστε εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα με τη συσκευή ατμού χειρός Σειρά 1000. Χάρη στην ελαφριά σχεδίαση μικρού μεγέθους είναι ο απόλυτος σύμμαχός σας στο styling, για να τελειοποιήσετε το look σας πιο εύκολα από ποτέ. Απλώς συνδέστε τη στην πρίζα και είστε έτοιμοι για χρήση!
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Ελαφριά σχεδίαση για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων

Ευκολία στη χρήση και την αποθήκευση

  • Κομψή σχεδίαση μικρού μεγέθους

  • Γρήγορη εγκατάσταση

Σκοτώνει έως και το 99,9% των βακτηριδίων*, φρεσκάρει τα ρούχα και απομακρύνει τις οσμές

Σκοτώνει έως και το 99,9% των βακτηριδίων*, φρεσκάρει τα ρούχα και απομακρύνει τις οσμές

Εκτός από την αφαίρεση των τσακίσεων, η συσκευή ατμού Σειρά 1000 φρεσκάρει επίσης τα ρούχα (αλλά και μαλακά υφάσματα επιπλώσεων, κουρτίνες και παιχνίδια) και απομακρύνει τις οσμές σκοτώνοντας έως και το 99,9% των βακτηριδίων*.

Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα.

Ανθεκτικό στη θερμότητα γάντι για να σιδερώνετε με ασφάλεια τα ρούχα σας

Ανθεκτικό στη θερμότητα γάντι για να σιδερώνετε με ασφάλεια τα ρούχα σας

Το ιδανικό αξεσουάρ για σιδέρωμα στον ατμό την τελευταία στιγμή. Χάρη στο ανθεκτικό στη θερμότητα γάντι, μπορείτε να απολαμβάνετε το σιδέρωμα με ασφάλεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό ινστιτούτο για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 10 δευτερολέπτων.