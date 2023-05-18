Philips me envió este vaporizador y me ha encantado!! Ocupa súper poco espacio y la verdad que lo agradezco, a parte que es muy cómodo y fácil de manejar ya que tiene altura regulable y tiene un depósito de 2L Además en el paquete te viene incluido un guante protector que es de gran ayuda para estirar las prendas mientras pasas el vaporizador. Se ha convertido en un imprescindible en mi casa! La verdad que un 10 de 10 este vaporizador, una gran sorpresa!! Otro dato que me pareció súper interesante es que viene incluida la función MyEssence con la que puedes refrescar tu ropa con tus esencias favoritas!! Estoy encantada!!