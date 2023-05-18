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Συσκευή ατμού δαπέδου 3000 SeriesΜε ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard

STE3170/80

4.2
| (66) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολη, καθημερινή απομάκρυνση τσακίσεων
Με τη συσκευή ατμού δαπέδου Stand Steamer 3000 Series της Philips μπορείτε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στο σιδέρωμα, χάρη στην ενσωματωμένη σιδερώστρα και τη μεγάλη μυτερή άκρη της πλάκας ατμού. Διατηρήστε τα ρούχα σας χωρίς μικρόβια* και προσθέστε άρωμα φρεσκάδας χάρη στην ειδική υποδοχή διάχυσης αρώματος MyEssence.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard για καλύτερα αποτελέσματα

Εύκολη, καθημερινή απομάκρυνση τσακίσεων

  • Ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard

  • 3 ρυθμίσεις ατμού

  • Μυτερό άκρο μεταλλικής πλάκας ατμού

  • Ισχύς 2000 W

Ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard για καλύτερα αποτελέσματα με άνεση

Ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard για καλύτερα αποτελέσματα με άνεση

Η ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παροχής ατμού. Απλώς πιέστε με την πλάκα ατμού το ύφασμα πάνω στη σανίδα για εκπληκτικά αποτελέσματα από πάνω μέχρι κάτω.

Θερμαίνεται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ώστε να είστε έτοιμοι σε χρόνο μηδέν

Θερμαίνεται σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, ώστε να είστε έτοιμοι σε χρόνο μηδέν

Όποτε τη χρειαστείτε, η συσκευή ατμού δαπέδου είναι έτοιμη για χρήση σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα και είναι ιδανική για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας ακόμα και όταν αποφασίσετε τι θα φορέσετε την τελευταία στιγμή.

MyEssence: φρεσκάρετε τα ρούχα σας με τα αγαπημένα σας αρώματα

MyEssence: φρεσκάρετε τα ρούχα σας με τα αγαπημένα σας αρώματα

Το πρωτοποριακό σύστημα διάχυσης αρώματος MyEssence σας επιτρέπει να φρεσκάρετε τα ρούχα σας με τα αγαπημένα σας αρώματα όποτε θέλετε.

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Κριτικές

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4.2

από 5

66

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

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Marisol12

18/05/2023

España

NO SÉ CÓMO HE PODIDO VIVIR SIN ELLA

Es la mejor compra que he hecho en los últimos años. Perfecto para planchar o darle el ultimo toque a un vestido o una camisa antes de salir de casa. Montarla fue facilísimo, se calienta hiper rápido y deja unos resultados excelentes gracias a que también cuenta con diferentes inclinaciones, diferentes niveles de calor según el tejido que estés planchando. Es ideal para el día a día por su comodidad y su efectividad

Πλεονεκτήματα

La comodidad que ofrece y lo rápido que se calienta

Μειονεκτήματα

Para mí, le faltaría un asa para poder moverla en bloque en casa de querer cambiarla de lugar

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Η αξιολογηση έγινε για Philips Serie 3000 STE3170/80 Vaporizador Vertical

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naiarabltran

17/05/2023

España

Un gran descubrimiento!

Philips me envió este vaporizador y me ha encantado!! Ocupa súper poco espacio y la verdad que lo agradezco, a parte que es muy cómodo y fácil de manejar ya que tiene altura regulable y tiene un depósito de 2L Además en el paquete te viene incluido un guante protector que es de gran ayuda para estirar las prendas mientras pasas el vaporizador. Se ha convertido en un imprescindible en mi casa! La verdad que un 10 de 10 este vaporizador, una gran sorpresa!! Otro dato que me pareció súper interesante es que viene incluida la función MyEssence con la que puedes refrescar tu ropa con tus esencias favoritas!! Estoy encantada!!

Πλεονεκτήματα

Lo cómodo y fácil que es de utilizar y el poco espacio que ocupa.

Μειονεκτήματα

De momento no le he encontrado nada en contra! Ha sido un descubrimiento para mi.

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MATG

16/05/2023

España

Súper Eficaz y cómoda

Plancha vertical muy fácil de usar y rápido. Es muy cómoda ya que es regulable en altura, por lo que para los que padecemos de espalda nos viene genial. No pesa nada por lo que es muy fide transportar, y cabe en cualquier rincón.

Πλεονεκτήματα

Todo

Μειονεκτήματα

Nada

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτηρίδια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans με χρήση ατμού για 1 λεπτό