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Ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard
3 ρυθμίσεις ατμού
Μυτερό άκρο μεταλλικής πλάκας ατμού
Ισχύς 2000 W
Η ανακλινόμενη σανίδα StyleBoard παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της παροχής ατμού. Απλώς πιέστε με την πλάκα ατμού το ύφασμα πάνω στη σανίδα για εκπληκτικά αποτελέσματα από πάνω μέχρι κάτω.
Όποτε τη χρειαστείτε, η συσκευή ατμού δαπέδου είναι έτοιμη για χρήση σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα και είναι ιδανική για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας ακόμα και όταν αποφασίσετε τι θα φορέσετε την τελευταία στιγμή.
Το πρωτοποριακό σύστημα διάχυσης αρώματος MyEssence σας επιτρέπει να φρεσκάρετε τα ρούχα σας με τα αγαπημένα σας αρώματα όποτε θέλετε.
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.2
από 5
66
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Marisol12
18/05/2023
España
NO SÉ CÓMO HE PODIDO VIVIR SIN ELLA
Es la mejor compra que he hecho en los últimos años. Perfecto para planchar o darle el ultimo toque a un vestido o una camisa antes de salir de casa. Montarla fue facilísimo, se calienta hiper rápido y deja unos resultados excelentes gracias a que también cuenta con diferentes inclinaciones, diferentes niveles de calor según el tejido que estés planchando. Es ideal para el día a día por su comodidad y su efectividad
Πλεονεκτήματα
La comodidad que ofrece y lo rápido que se calienta
Μειονεκτήματα
Para mí, le faltaría un asa para poder moverla en bloque en casa de querer cambiarla de lugar
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Η αξιολογηση έγινε για Philips Serie 3000 STE3170/80 Vaporizador Vertical
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naiarabltran
17/05/2023
España
Un gran descubrimiento!
Philips me envió este vaporizador y me ha encantado!! Ocupa súper poco espacio y la verdad que lo agradezco, a parte que es muy cómodo y fácil de manejar ya que tiene altura regulable y tiene un depósito de 2L Además en el paquete te viene incluido un guante protector que es de gran ayuda para estirar las prendas mientras pasas el vaporizador. Se ha convertido en un imprescindible en mi casa! La verdad que un 10 de 10 este vaporizador, una gran sorpresa!! Otro dato que me pareció súper interesante es que viene incluida la función MyEssence con la que puedes refrescar tu ropa con tus esencias favoritas!! Estoy encantada!!
Πλεονεκτήματα
Lo cómodo y fácil que es de utilizar y el poco espacio que ocupa.
Μειονεκτήματα
De momento no le he encontrado nada en contra! Ha sido un descubrimiento para mi.
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MATG
16/05/2023
España
Súper Eficaz y cómoda
Plancha vertical muy fácil de usar y rápido. Es muy cómoda ya que es regulable en altura, por lo que para los que padecemos de espalda nos viene genial. No pesa nada por lo que es muy fide transportar, y cabe en cualquier rincón.
Πλεονεκτήματα
Todo
Μειονεκτήματα
Nada
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Δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτηρίδια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans με χρήση ατμού για 1 λεπτό