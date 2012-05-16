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Μη διαθέσιμο πλέον
SPH8608/12
Ανακαλύψτε ξανά τη μαγεία του να μοιράζεσαι ιστορίες
Με ένα άλμπουμ φωτογραφιών μπορείτε να ανακαλύψετε ξανά τη μαγεία του να μοιράζεσαι ιστορίες. Μπορείτε να κάνετε κάποιον να γελάσει, να φοβηθεί, να κλάψει ή να χαμογελάσει χωρίς να πείτε ούτε μία λέξη. Φτιάξτε το και μοιράστε το!
20,3 εκ. (8")
Πλαίσιο αφής
Ένας χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το PhotoFrame τις ώρες που θα επιλέξετε, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας έως και το ένα τρίτο του ενεργειακού κόστους του PhotoFrame.
Αυτή η βάση σύνδεσης μπαταρίας λειτουργεί ως στήριγμα αλλά και ως βάση φόρτισης μπαταρίας. Εάν είναι πλήρως φορτισμένη, η ενσωματωμένη μπαταρία διαρκεί 2 ώρες για ασύρματο διαμοιρασμό φωτογραφιών.
Τα PhotoAlbum της Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
2.8
από 5
13
Κριτικές
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
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Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale