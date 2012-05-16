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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών

SPH8608/12

2.8

| (13) Κριτικές

Ανακαλύψτε ξανά τη μαγεία του να μοιράζεσαι ιστορίες

Με ένα άλμπουμ φωτογραφιών μπορείτε να ανακαλύψετε ξανά τη μαγεία του να μοιράζεσαι ιστορίες. Μπορείτε να κάνετε κάποιον να γελάσει, να φοβηθεί, να κλάψει ή να χαμογελάσει χωρίς να πείτε ούτε μία λέξη. Φτιάξτε το και μοιράστε το!

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Ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών

Ανακαλύψτε ξανά τη μαγεία του να μοιράζεσαι ιστορίες

  • 20,3 εκ. (8")

  • Πλαίσιο αφής

Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης σε προκαθορισμένες ώρες, για εξοικονόμηση ενέργειας

Ένας χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το PhotoFrame τις ώρες που θα επιλέξετε, περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος εξοικονομώντας έως και το ένα τρίτο του ενεργειακού κόστους του PhotoFrame.

Εύχρηστη βάση σύνδεσης μπαταρίας

Αυτή η βάση σύνδεσης μπαταρίας λειτουργεί ως στήριγμα αλλά και ως βάση φόρτισης μπαταρίας. Εάν είναι πλήρως φορτισμένη, η ενσωματωμένη μπαταρία διαρκεί 2 ώρες για ασύρματο διαμοιρασμό φωτογραφιών.

Οικολογικά σχεδιασμένο PhotoAlbum

Τα PhotoAlbum της Philips σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

13

Κριτικές

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SPH8608 Album fotografico digitale

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.