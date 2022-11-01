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Μη διαθέσιμο πλέον
Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες DualPrecision NanoTech
Σύστημα ανάρτησης κορυφαίου ελέγχου
Ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών
Επίστρωση SkinGlide κορυφαίας απόδοσης
Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες DualPrecision NanoTech παρέχουν εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα. Σκληρυμένες με νανοσωματίδια, οι 72 αυτοακονιζόμενες λεπίδες διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρές, μεγάλης διάρκειας αιχμηρές ακμές για απόλυτα βαθύ ξύρισμα κάθε στιγμή.
Για να αποφύγετε τα τραβήγματα και τις ενοχλήσεις, η Philips s9000 Prestige διαθέτει σύστημα ανάρτησης υψηλής ακρίβειας, που διασφαλίζει την τέλεια θέση λεπίδας για μέγιστη ακρίβεια κοπής.
Με μέγιστες περιστροφές για μέγιστη αποτελεσματικότητα, το πιο προηγμένο ψηφιακό μοτέρ της Philips εγγυάται ξύρισμα ακριβείας, ανεξάρτητα από το περίγραμμα του προσώπου ή την πυκνότητα των τριχών.
4.5
από 5
2775
Κριτικές
90%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Dim3375
01/11/2022
Ελλάδα
Πάρα πολύ καλή.
Έκανα το πρώτο μου ξύρισμα σε γενιά δύο ημερών εξαιρετική απόδοση εύκολα και γρήγορα .ο
Πλεονεκτήματα
Εύκολο γρήγορο ξύρισμα και αποτελεσματικό σαν να Έχεις ξυριστεί με ξυράφι κόντρα
Μειονεκτήματα
θα ήθελα να ‘χει ένα βουρτσάκι καθαρισμού Των κεφαλών.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
grtasos
11/10/2021
Ελλάδα
Οτι καλύτερο σε ξυριστική μηχανή
Ξυρίζομαι πάντα με ηλεκτρική μηχανή χρόνια τώρα. Δε βρήκα κάτι αντίστοιχο στην αγορά
Πλεονεκτήματα
Ανεπιφύλακτα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Shumi46
21/07/2019
Ελλάδα
Ότι καλύτερο
Οποιος μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα πιστευω πως η συγκεκριμένη μηχανή είναι μονόδρομος, χρησιμοποιώ χρόνια ξυριστικη μηχανή και πάντα τα κορυφαία μοντέλα της εταιρίας και η συγκεκριμένη είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει, ξυρίζει σαν να έχεις πάρει δυο φορες κόντρα με το ξυράφι και όλη η ουσία είναι πως αφήνει το δέρμα εντελώς ξεκούραστο και χωρίς ερεθισμούς
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση
756 αξιολογήσεις από 7 κουρείς με 108 καταναλωτές στη Γερμανία