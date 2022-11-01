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  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
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  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
  • Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver S9000 PrestigeΗλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

SP9860/13

4.5
| (2775) Κριτικές | 90% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*
Απολαύστε ένα εξαιρετικά απαλό και βαθύ ξύρισμα, ακόμη και σε γένια 7 ημερών, με την Philips S9000 Prestige. Χάρη στην τεχνολογία SkinIQ, η ξυριστική μηχανή αντιλαμβάνεται και προσαρμόζεται στην εμπειρία ξυρίσματος που πάντα επιθυμούσατε.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Για βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα*

  • Λεπίδες DualPrecision NanoTech

  • Σύστημα ανάρτησης κορυφαίου ελέγχου

  • Ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών

  • Επίστρωση SkinGlide κορυφαίας απόδοσης

Εξαιρετικά ισχυρές, αυτοακονιζόμενες λεπίδες για απόλυτα βαθύ ξύρισμα

Εξαιρετικά ισχυρές, αυτοακονιζόμενες λεπίδες για απόλυτα βαθύ ξύρισμα

Με έως και 150.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες DualPrecision NanoTech παρέχουν εξαιρετικά βαθύ ξύρισμα. Σκληρυμένες με νανοσωματίδια, οι 72 αυτοακονιζόμενες λεπίδες διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρές, μεγάλης διάρκειας αιχμηρές ακμές για απόλυτα βαθύ ξύρισμα κάθε στιγμή.

Η τέλεια τοποθέτηση λεπίδων για μέγιστη ακρίβεια

Η τέλεια τοποθέτηση λεπίδων για μέγιστη ακρίβεια

Για να αποφύγετε τα τραβήγματα και τις ενοχλήσεις, η Philips s9000 Prestige διαθέτει σύστημα ανάρτησης υψηλής ακρίβειας, που διασφαλίζει την τέλεια θέση λεπίδας για μέγιστη ακρίβεια κοπής.

Απόδοση ξυρίσματος υψηλής ταχύτητας

Απόδοση ξυρίσματος υψηλής ταχύτητας

Με μέγιστες περιστροφές για μέγιστη αποτελεσματικότητα, το πιο προηγμένο ψηφιακό μοτέρ της Philips εγγυάται ξύρισμα ακριβείας, ανεξάρτητα από το περίγραμμα του προσώπου ή την πυκνότητα των τριχών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2775

Κριτικές

90%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

01/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Πάρα πολύ καλή.

Έκανα το πρώτο μου ξύρισμα σε γενιά δύο ημερών εξαιρετική απόδοση εύκολα και γρήγορα .ο

Πλεονεκτήματα

Εύκολο γρήγορο ξύρισμα και αποτελεσματικό σαν να Έχεις ξυριστεί με ξυράφι κόντρα

Μειονεκτήματα

θα ήθελα να ‘χει ένα βουρτσάκι καθαρισμού Των κεφαλών.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

11/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Οτι καλύτερο σε ξυριστική μηχανή

Ξυρίζομαι πάντα με ηλεκτρική μηχανή χρόνια τώρα. Δε βρήκα κάτι αντίστοιχο στην αγορά

Πλεονεκτήματα

Ανεπιφύλακτα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

21/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Ότι καλύτερο

Οποιος μπορεί να διαθέσει αυτά τα χρήματα πιστευω πως η συγκεκριμένη μηχανή είναι μονόδρομος, χρησιμοποιώ χρόνια ξυριστικη μηχανή και πάντα τα κορυφαία μοντέλα της εταιρίας και η συγκεκριμένη είναι ότι καλύτερο έχω δοκιμάσει, ξυρίζει σαν να έχεις πάρει δυο φορες κόντρα με το ξυράφι και όλη η ουσία είναι πως αφήνει το δέρμα εντελώς ξεκούραστο και χωρίς ερεθισμούς

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Ηλεκτρική ξυριστική Series 9000, υγρή/στεγνή χρήση

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. 756 αξιολογήσεις από 7 κουρείς με 108 καταναλωτές στη Γερμανία