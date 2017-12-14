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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Έξτρα μπάσα

Απολαύστε τον ήχο bass beat των ακουστικών με κλιπ που σχεδιάστηκαν με σκοπό την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση.

Δείτε όλα τα οφέλη

για δυναμικό ήχο

Έξτρα μπάσα

  • Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15 χιλ.

  • Με κλιπ αυτιού

Με την ασύμμετρη καλωδίωση, το καλώδιο δεν σας εμποδίζει

Αυτή η απλή λύση στο πρόβλημα των καλωδίων έγκειται στο ότι μπορείτε να κρεμάσετε το καλώδιο πίσω από το λαιμό και όχι κάτω από το σαγόνι.

Κλιπ αυτιού με περίγραμμα που αυξάνει την άνεση και τη σταθερότητα

Το κλιπ αυτιού παραμένει στη θέση του πίσω από το αυτί σας ακόμα και όταν κινείστε, συγκρατώντας το ακουστικό με άνεση στη θέση του και παρέχοντας τέλειο ήχο. Συνδέεται στο πίσω μέρος των αυτιών σας και συγκρατεί τα ακουστικά στα αυτιά σας

Το καλώδιο 1,2 μέτρων είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο

Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Headphones

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Headphones

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Auscultadores

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Auscultadores

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Πλεονεκτήματα

Hervorragender klang u sitzt gut

Μειονεκτήματα

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300WT Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHS3300WT Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2021-05-30

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.