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Μη διαθέσιμο πλέον
Έξτρα μπάσα
Απολαύστε τον ήχο bass beat των ακουστικών με κλιπ που σχεδιάστηκαν με σκοπό την άνεση, τη σταθερότητα και την απόδοση.
Ανοικτού τύπου με οδηγούς 15 χιλ.
Με κλιπ αυτιού
Αρκετά μικρός για άνεση όταν τον φοράτε και αρκετά μεγάλος για απόδοση καθαρού, ισχυρού ήχου, ο οδηγός ηχείου 27 χιλ. έχει το ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση ακρόασης, χωρίς παραμορφώσεις.
Το ειδικό σχήμα και τα πολυτελή υλικά των καψών αυτών των ακουστικών Philips εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή για μέγιστη άνεση. Εμποδίζουν τη διαρροή του ήχου και βελτιώνουν την απόδοση των μπάσων. Το σχήμα τους διασφαλίζει τέλεια ευθυγράμμιση με την περιοχή γύρω από τα αυτιά.
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
4.3
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Aash
14/12/2017
United Kingdom
Best buy ever
I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Headphones
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Headphones
KbecaArqueiro
06/08/2018
Portugal
O melhor auricular de sempre
O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Auscultadores
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300BK Auscultadores
Baen
30/05/2023
Deutschland
Super Klang
Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .
Πλεονεκτήματα
Hervorragender klang u sitzt gut
Μειονεκτήματα
Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300WT Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHS3300WT Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2021-05-30