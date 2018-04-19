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Μη διαθέσιμο πλέον
SHQ6500CL/00
Ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Bluetooth®
Αδιάβροχο
Ακουστικά ψείρες
Απολαύστε ποιοτικό ήχο που δεν αποκλείει τον κόσμο γύρω σας. Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος, ώστε να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και να παραμένετε ασφαλείς κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.
Τα καλύμματα από καουτσούκ σε σχήμα C συγκρατούν τα ακουστικά ActionFit σταθερά στο αυτί, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε απόλυτα στην άσκηση.
Η τεχνολογία Bluetooth προσφέρει ασύρματη μουσική χωρίς προβλήματα.
2.0
από 5
55
Κριτικές
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
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