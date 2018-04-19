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  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
  • ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα

Μη διαθέσιμο πλέον

Αθλητικά ακουστικά με Bluetooth®

SHQ6500CL/00

2
| (55) Κριτικές
ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα
Τα ασύρματα αθλητικά ακουστικά Philips Actionfit RunFree φέρνουν νέα επίπεδα ενέργειας και ελευθερίας στις προπονήσεις σας. Με ασφαλή εφαρμογή, στιβαρή αδιάβροχη σχεδίαση και πανίσχυρα μπάσα, έχουν σχεδιαστεί για άθληση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματα αθλητικά ακουστικά

ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, ασύρματα

  • Ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

  • Bluetooth®

  • Αδιάβροχο

  • Ακουστικά ψείρες

Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος για να γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας και να παραμένετε ασφαλείς

Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος για να γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας και να παραμένετε ασφαλείς

Απολαύστε ποιοτικό ήχο που δεν αποκλείει τον κόσμο γύρω σας. Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος, ώστε να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και να παραμένετε ασφαλείς κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Αντιολισθητικά καλύμματα από καουτσούκ, για πάντα άψογη εφαρμογή.

Αντιολισθητικά καλύμματα από καουτσούκ, για πάντα άψογη εφαρμογή.

Τα καλύμματα από καουτσούκ σε σχήμα C συγκρατούν τα ακουστικά ActionFit σταθερά στο αυτί, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε απόλυτα στην άσκηση.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth για άσκηση χωρίς μπερδεμένα καλώδια

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth για άσκηση χωρίς μπερδεμένα καλώδια

Η τεχνολογία Bluetooth προσφέρει ασύρματη μουσική χωρίς προβλήματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

55

Κριτικές

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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