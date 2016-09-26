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Μη διαθέσιμο πλέον
Για σπορ
Ανθεκτικά, εργονομικά και εξαιρετικά ελαφριά, τα ακουστικά ActionFit SHQ5200 έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των σπορ. Οι οδηγοί νεοδυμίου 40 mm προσφέρουν πανίσχυρα μπάσα, ενώ η ανοιχτή ακουστική και τα αποσπώμενα μαξιλαράκια σάς κρατούν πάντα άνετους, στεγνούς και κουλ.
ActionFit
Αγκαλιάζουν το αυτί
Πορτοκαλί και μαύρα
Μπείτε στο ρυθμό και απολαύστε τη μουσική σας δυνατά, χάρη στους πανίσχυρους οδηγούς ηχείων 40 χιλ. που αποδίδουν βαθιά και δυναμικά μπάσα. Τα ακουστικά ActionFit είναι σχεδιασμένα για να ενισχύουν τις επιδόσεις στη γυμναστική, όσο απαιτητική κι αν είναι. Απολαύστε μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία ήχου, ό,τι γυμναστική και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
Τα ακουστικά ActionFit διαθέτουν ένα διακριτικό στήριγμα κεφαλής που εφαρμόζει τέλεια, καθώς και εργονομικά καλύμματα που έχουν ελεγχθεί αυστηρά για άνετη και άψογη εφαρμογή σε κάθε τύπο αυτιού, ανεξαρτήτως σχήματος και μεγέθους.
Γυμναστείτε άφοβα χωρίς να σκέφτεστε τον ιδρώτα – τα ακουστικά ActionFit SHQ5200 διαθέτουν μοναδικά μαξιλαράκια με υφασμάτινο κάλυμμα ανθεκτικό στην υγρασία, για να σας κρατούν άνετους, στεγνούς και κουλ για όση ώρα γυμνάζεστε. Απλώς πλύνετε τα αποσπώμενα μαξιλαράκια μετά από μερικές χρήσεις και θα είναι πάντα σαν καινούργια.
4.6
από 5
17
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
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Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
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Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones
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Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones
piperdevil
09/09/2013
Italia
ottimo prodotto
Ho trovato questa cuffia un ottimo prodotto in generale. Idoneo l'utilizzo da parte di philips di kevlar per il cavo che gli dona resistenza e soprattutto non si deforma con il sudore, per non parlare del fantastico suono che produce molto caldo ed elastico soprattutto sulle basse frequenze ideale per chi non può rinunciare alla qualità del suono mantenendo la praticità di un dispositivo sportivo. Versatile il cerchietto in silicone e apprezzabilissimo il peso contenuto il che rende gradevole la portabilità anche per lunghi periodi. Buona la possibilità dei padiglioni rimovibili e lavabili. L'unica pecca se così possiamo chiamarla è che non ci sia la possibilità e la comodità dell'aggancio e sgancio del jack direttamente dal padiglione auricolare. Complessivamente un ottimo compromesso tra praticità d'uso e performance sonore assolutamente da non sottovalutare soprattutto per chi come me non riesce a farne a meno.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ5200 Sports Headband Headphones