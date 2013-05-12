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Μη διαθέσιμο πλέον

Σπορ ακουστικό με περιλαίμιο

SHQ4007/28

3

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ανθεκτικά στον ιδρώτα και πλενόμενα

Κατασκευασμένα με αντιμικροβιακά και αδιάβροχα υλικά, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για τους λάτρεις της γυμναστικής. Το μήκος του καλωδίου είναι επίσης ρυθμιζόμενο, καθιστώντας τα, ιδανικά για χρήση με αθλητικό περιβραχιόνιο ή γενική χρήση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Με τηλεχειριστήριο iPhone και μικρόφωνο

Ανθεκτικά στον ιδρώτα και πλενόμενα

Πλένεται

Πλένεται

Χάρη στην κατασκευή τους από αδιάβροχα υλικά, σας επιτρέπουν να τα πλένετε στη βρύση

Εύκαμπτο ελαφρύ περιλαίμιο

Εύκαμπτό ελαφρύ περιλαίμιο για απόλυτη εφαρμογή - ιδανικό για σπορ

Χειριστήριο μικρόφωνου και μουσικής

Το εξαιρετικά κομψό μικρόφωνο και χειριστήριο σάς επιτρέπουν να μιλάτε, να ακούτε και να ελέγχετε εξ αποστάσεως το iPod/iPhone/iPad.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2

12/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset

16/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Failed within 4 weeks...

Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.

Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset

Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.