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Μη διαθέσιμο πλέον
Ανθεκτικά στον ιδρώτα και πλενόμενα
Κατασκευασμένα με αντιμικροβιακά και αδιάβροχα υλικά, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για τους λάτρεις της γυμναστικής. Το μήκος του καλωδίου είναι επίσης ρυθμιζόμενο, καθιστώντας τα, ιδανικά για χρήση με αθλητικό περιβραχιόνιο ή γενική χρήση.
Χάρη στην κατασκευή τους από αδιάβροχα υλικά, σας επιτρέπουν να τα πλένετε στη βρύση
Εύκαμπτό ελαφρύ περιλαίμιο για απόλυτη εφαρμογή - ιδανικό για σπορ
Το εξαιρετικά κομψό μικρόφωνο και χειριστήριο σάς επιτρέπουν να μιλάτε, να ακούτε και να ελέγχετε εξ αποστάσεως το iPod/iPhone/iPad.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Macmcgill
12/05/2013
United Kingdom
Awesome
Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset
RG123
16/08/2014
United Kingdom
Failed within 4 weeks...
Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.
Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset
Η αξιολογηση έγινε για SHQ4007 Sports neckband headset