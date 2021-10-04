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Μη διαθέσιμο πλέον
SHQ1405BL/00
ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ
Τα αθλητικά ακουστικά Philips Actionfit RunWild σας ωθούν να ανακαλύψετε τα όριά σας. Ανάλαφρα και αδιάβροχα, με ρυθμιζόμενη εφαρμογή, διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς και βαθιά μπάσα.
Ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Αδιάβροχο
Ακουστικά ψείρες
Αυτά τα ακουστικά ActionFit δεν αποκλείουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας και να είστε ασφαλείς, ειδικά όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Η πλατφόρμα ακουστικής ανοικτού τύπου παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς να αποκλείει τον κόσμο γύρω σας.
Εξατομικεύστε την εφαρμογή. Επιλέξτε μεταξύ κλιπ αυτιού, πτερυγίου ή ακουστικού για σταθερή συγκράτηση των ακουστικών στο αυτί σας, ώστε να μην σταματάτε την κίνηση.
Απολαύστε ποιοτικό ήχο που δεν αποκλείει τον κόσμο γύρω σας. Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος, ώστε να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και να παραμένετε ασφαλείς κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.
2.7
από 5
3
Κριτικές
vinc1000sp
04/10/2021
Italia
all'altezza delle aspettaive ma durate poco
Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio
Πλεονεκτήματα
molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione
Μειονεκτήματα
i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono
Ημερομηνία χρήσης 2020-10-04
Raicho
22/07/2017
Nederland
Oordopjes zitten goed, geluid iets minder
Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Slecht geluid en bediening
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
τα καλύμματα αυτιών είναι πλενόμενα, ενώ το μικρόφωνο όχι