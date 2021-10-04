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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά για σπορ με μικρόφωνο

SHQ1405BL/00

2.7

| (3) Κριτικές

ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ

Τα αθλητικά ακουστικά Philips Actionfit RunWild σας ωθούν να ανακαλύψετε τα όριά σας. Ανάλαφρα και αδιάβροχα, με ρυθμιζόμενη εφαρμογή, διαθέτουν πανίσχυρους οδηγούς και βαθιά μπάσα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αθλητικά ακουστικά ρυθμιζόμενης εφαρμογής

ΝΙΩΣΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ

  • Ιδανικά για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

  • Αδιάβροχο

  • Ακουστικά ψείρες

Η σχεδίαση ακουστικής ανοικτού τύπου σάς επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας

Η σχεδίαση ακουστικής ανοικτού τύπου σάς επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας

Αυτά τα ακουστικά ActionFit δεν αποκλείουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας και να είστε ασφαλείς, ειδικά όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Η πλατφόρμα ακουστικής ανοικτού τύπου παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς να αποκλείει τον κόσμο γύρω σας.

Εξατομικεύστε την εφαρμογή με κλιπ αυτιού, πτερύγιο ή ακουστικό

Εξατομικεύστε την εφαρμογή με κλιπ αυτιού, πτερύγιο ή ακουστικό

Εξατομικεύστε την εφαρμογή. Επιλέξτε μεταξύ κλιπ αυτιού, πτερυγίου ή ακουστικού για σταθερή συγκράτηση των ακουστικών στο αυτί σας, ώστε να μην σταματάτε την κίνηση.

Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος για να γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας και να παραμένετε ασφαλείς

Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος για να γνωρίζετε τι γίνεται γύρω σας και να παραμένετε ασφαλείς

Απολαύστε ποιοτικό ήχο που δεν αποκλείει τον κόσμο γύρω σας. Η ανοικτή ακουστική σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο περιβάλλοντος, ώστε να είστε ενήμεροι για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και να παραμένετε ασφαλείς κατά την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.7

από 5

3

Κριτικές

5
2

04/10/2021

Italia

Italia

all'altezza delle aspettaive ma durate poco

Queste cuffie sono veramente fantastiche per un utilizzo sportivo. Il suono è pulito e piacevole, i bassi sono molto profondi ed i diversi tipi di gommini inclusi nella confezione rendono la cuffia adatta a tutte le attività. Ho preferito questo modello con filo perché la possibilità di perderle durante l'attività mi spaventava ma mi sono accorto che restano sempre ben salde alle orecchie. Inoltre la caratteristica forma del gommino rende l'esperienza di ascolto molto piacevole anche dopo molte ore continuative; con cuffie in-ear capita spesso che l'orecchio faccia male. Purtroppo però l'uso intensivo si è fatto sentire tant'è che dopo solamente 1 anno sono stato costretto a sostituire il jack perché il cavo si era danneggiato. Dopo poco però anche le parti in silicone hanno iniziato ad essere troppo usurate, specialmente le parti che coprivano il microfono ed i due altoparlanti e alla fine si è rotto anche il microfono. Sono molto dispiaciuto perché il prodotto era veramente valido e trovandomi molto bene le avevo consigliate a molti amici. Probabilmente usandole in modo meno intenso a loro dureranno di più. Se costassero meno SICURAMENTE le comprerei di nuovo tenendo i vecchi gommini di ricambio

Πλεονεκτήματα

molto comode ed adatte a tutte le situazioni, suono perfetto e microfono con ampia ricezione

Μειονεκτήματα

i gommini che si montano sull'atoparlante saltano via facilmente dalla cuffia. mi è capitato di perderne uno per strada perchè tenevo la cuffia a penzoloni e questa strisciava sulla maglietta. fortunatamente vendono i ricambi.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Ημερομηνία χρήσης 2020-10-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Cuffie sportive con microfono

Ημερομηνία χρήσης 2020-10-04

22/07/2017

Nederland

Nederland

Oordopjes zitten goed, geluid iets minder

Deze oordopjes zijn de eerste die goed in mijn oren passen, met de middelste dopjes (die met het korte uitsteeksel) callen ze niet uit mijn oren. Ze sluiten de gehoorgang niet af, wat ik juist prettig vind. Geluid is gemiddeld, dat zou mooier kunnen, iets te veel bas met de DTS aan (op Huawei P8 Lite). Nog meer luisteren om goede instelling te vinden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

19/08/2016

Nederland

Nederland

Slecht geluid en bediening

Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit. Draagcomfort is wel oke, maar het geluid en bruik comfort vallen tegen.

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

Η αξιολογηση έγινε για SHQ1405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. τα καλύμματα αυτιών είναι πλενόμενα, ενώ το μικρόφωνο όχι