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Μη διαθέσιμο πλέον
SHQ1250TBK/00
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Τα πανάλαφρα SHQ1250 είναι η απόλυτη παρέα σας για το γυμναστήριο και το τρέξιμο. Τα ανθεκτικά ακουστικά εγγυώνται ισχυρά μπάσα και άνετη εφαρμογή.
Οδηγοί 13,6 χιλ./ημι-κλειστού τύπου
Με κλιπ αυτιού
Πανίσχυροι οδηγοί 13,6 χιλ. που αποδίδουν δυνατά τη μουσική, με βαθιά και δυναμικά μπάσα, για να είστε διαρκώς σε εγρήγορση και κίνηση. Οι οδηγοί κορυφαίας ποιότητας εξασφαλίζουν μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία ήχου που σας κρατά δραστήριους καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης.
Αυτά τα ακουστικά ActionFit δεν αποκλείουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας και να είστε ασφαλείς, ειδικά όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Η πλατφόρμα ακουστικής ανοικτού τύπου παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς να αποκλείει τον κόσμο γύρω σας.
Το κλιπ αυτιού εγγυάται σταθερότητα και άνετη προσαρμογή.
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