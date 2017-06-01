Η σχεδίαση ακουστικής ανοικτού τύπου σάς επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας

Αυτά τα ακουστικά ActionFit δεν αποκλείουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας και να είστε ασφαλείς, ειδικά όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Η πλατφόρμα ακουστικής ανοικτού τύπου παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς να αποκλείει τον κόσμο γύρω σας.