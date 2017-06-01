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Μη διαθέσιμο πλέον

ActionFitΑκουστικά για σπορ

SHQ1250TBK/00

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Τα πανάλαφρα SHQ1250 είναι η απόλυτη παρέα σας για το γυμναστήριο και το τρέξιμο. Τα ανθεκτικά ακουστικά εγγυώνται ισχυρά μπάσα και άνετη εφαρμογή.

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Ανθεκτικά στον ιδρώτα

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  • Οδηγοί 13,6 χιλ./ημι-κλειστού τύπου

  • Με κλιπ αυτιού

Οδηγοί 13,6 χιλ. για απόδοση πανίσχυρου ήχου

Πανίσχυροι οδηγοί 13,6 χιλ. που αποδίδουν δυνατά τη μουσική, με βαθιά και δυναμικά μπάσα, για να είστε διαρκώς σε εγρήγορση και κίνηση. Οι οδηγοί κορυφαίας ποιότητας εξασφαλίζουν μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία ήχου που σας κρατά δραστήριους καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Η σχεδίαση ακουστικής ανοικτού τύπου σάς επιτρέπει να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας

Αυτά τα ακουστικά ActionFit δεν αποκλείουν τους ήχους, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω σας και να είστε ασφαλείς, ειδικά όταν γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους. Η πλατφόρμα ακουστικής ανοικτού τύπου παρέχει εξαιρετική ποιότητα ήχου χωρίς να αποκλείει τον κόσμο γύρω σας.

Κλιπ αυτιού για μεγαλύτερη σταθερότητα και άνεση

Το κλιπ αυτιού εγγυάται σταθερότητα και άνετη προσαρμογή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.