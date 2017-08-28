Het geluid is echt geweldig en de kabel is lekker soepel en fijn om bij te sporten, maar ik gebruik ze eigenlijk bijna nooit bij het sporten, bij gewoon gebruik zijn ze ook ideaal en als je buiten door de regen loopt hoef je ze niet uit te doen. Het enige nadeel is dat je de caps makkelijk kwijtraakt, veel te makkelijk. Ook zijn er 3 verschillende maten, dus als je jouw goede caps kwijtraakt, moet je het doen met caps van een andere maat die minder goed zitten, als de caps eraf zijn is het geluid aanzienlijk minder, dus je moet er wel zuinig op zijn anders kan je ze weer opnieuw kopen