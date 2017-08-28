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Μη διαθέσιμο πλέον
SHQ1000/10
Για σπορ
Κατασκευασμένα από αδιάβροχα υλικά σε συνδυασμό με αντιβακτηριακό παράγοντα που σκοτώνει τα μικρόβια, αυτά τα ακουστικά έχουν σχεδιαστεί για τους λάτρεις της γυμναστικής
ActionFit
Πορτοκαλί και άσπρα
Σχεδιασμένα με αδιάβροχη στεγανοποίηση για να προστατεύονται από ζημιές που προκαλούνται από την εφίδρωση
Καλώδιο με ιδανικό μήκος για να έχετε την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή ήχου όπου θέλετε.
Οργανώστε και παρακολουθήστε το πρόγραμμα γυμναστικής σας με αυτήν την έξυπνη, απλή και δωρεάν εφαρμογή - φτιαγμένη από τη Philips ειδικά για εσάς. Η εφαρμογή ActionFit σας επιτρέπει να δημιουργείτε εξατομικευμένες ασκήσεις που περιλαμβάνουν στόχους χρόνου, απόστασης και καύσης θερμίδων, αλλά και να επενδύετε κάθε άσκηση με την αγαπημένη σας μουσική. Μόλις ολοκληρώσετε τη γυμναστική σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να μοιραστείτε τα αποτελέσματά σας με φίλους στο Twitter και το Facebook. Για τους στόχους απόστασης και καύσης θερμίδων χρειάζεστε GPS, οπότε κατεβάστε το δωρεάν από το App Store και είστε έτοιμοι!
3.1
από 5
9
Κριτικές
Amelia123
28/08/2017
United Kingdom
Best headphones I've ever had!
These are my go to headphones! Need to buy another pair as mine of 6 years!!! Have now finally given up. They have changed slightly but they are the most like the ones I have. The fit my ears really well something I can't find in any other headphone. I have traveled with them hicking and trained with them this entire time and never had a problem!
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Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
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Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
treadmill
02/10/2011
United Kingdom
Great for taking to the gym
These headphones are excellent to use when you are running or keeping fit as it does not corrode the headphones and you do not lose any of the sound. The only one problem i have with it is that the earphone covers do come off and i have lost mine and am finding it hard just to replace the caps without buying more headphones.
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Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Hummel
06/07/2011
Deutschland
Spitzenkopfhörer
Diese InEar-Sportkopfhörer sind absolut spitze. Ich trage sie beim Sport ca. 1-1,5 Std. beim Walking. Sie sind kaum zu spüren, drücken nicht nach einiger Zeit im Ohr. Der Klang ist absolut geil. Ich hatte vor diesen Kopfhörern eine Billigvariante aus dem Supermarkt und ich merke genau den Unterschied. Als ich diese InEar-Sportkopfhörer geliefert bekam, habe ich sie auch gleich getestet. An meinem MP3 war noch die Lautstärke der Billigversion eingestellt. Mit diesen neuen Kopfhörern sind mir fast die Ohren abgefallen, so gewaltig war der Unterschied. Ich freue mich jedes mal aufs neue, wenn ich meinen MP3 (übrigens auch von Philips) mit diesen Kopfhörern benutze. Das Preis-Leistungsverhältnis ist absolut richtig. Ich kann nur jedem diese Kopfhörer empfehlen. Auch der Austausch der Ohrkappen geht problemlos. Alles in allem ein sehr gutes Produkt, dass ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann.
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Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για ActionFit SHQ1000 InEar-Sportkopfhörer