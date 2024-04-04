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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά που αγκαλιάζουν το αυτί

SHP9600/00

5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ποιοτική απόδοση

Ψάχνετε για τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης, άνεσης και ποιότητας; Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου που αγκαλιάζουν το αυτί έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν την ακρόαση μουσικής στο σπίτι. Παρέχουν τέλειο ήχο και διαθέτουν ποιοτική κατασκευή με επίχρυσες συνδέσεις στο καλώδιο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ποιοτική απόδοση

  • Οδηγοί νεοδυμίου 50 χιλ.

  • Σχεδίαση ανοικτού τύπου

  • Αφαιρούμενο καλώδιο 3 μ.

Σχεδίαση ανοικτού τύπου. Ήχος εξαιρετικής ευκρίνειας

Σχεδίαση ανοικτού τύπου. Ήχος εξαιρετικής ευκρίνειας

Νιώστε τη μουσική. Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί των 50 χιλ. αποδίδουν ευκρινή μπάσα, ισορροπημένες μεσαίες συχνότητες και πεντακάθαρες υψηλές συχνότητες. Οι οδηγοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στη φυσική γεωμετρία του αυτιού, εξασφαλίζοντας ότι θα ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Αξεπέραστη άνεση και αντοχή

Αξεπέραστη άνεση και αντοχή

Το στήριγμα κεφαλής είναι ενισχυμένο με ανθεκτικό ατσάλι, που προσφέρει το ιδανικό κράτημα για ασφαλή εφαρμογή. Το στήριγμα κεφαλής διπλής επένδυσης προσφέρει πραγματική άνεση, ενώ τα μαξιλαράκια αυτιών που επιτρέπουν τη ροή του αέρα είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.

Σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή, από τηλέφωνα έως ενισχυτές ακουστικών

Σύνδεση σε οποιαδήποτε πηγή, από τηλέφωνα έως ενισχυτές ακουστικών

Απολαύστε τα αγαπημένα σας άλμπουμ στην έξυπνη συσκευή, το οικιακό ηχοσύστημα, την τηλεόραση ή τον φορητό υπολογιστή σας. Το παρεχόμενο καλώδιο διαθέτει επίχρυσο προσαρμογέα βύσματος 6,3-3,5 χιλ. για την καλύτερη σύνδεση όταν ακούτε σε εξοπλισμό audiophile.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Πλεονεκτήματα

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Μειονεκτήματα

rumore plasticoso qunado si muovono

Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Cuffie over ear

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-04

Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Cuffie over ear

Ημερομηνία χρήσης 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Πλεονεκτήματα

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Μειονεκτήματα

Geen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-12

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Over-ear-koptelefoon

Ημερομηνία χρήσης 2022-05-12

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.