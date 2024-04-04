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Μη διαθέσιμο πλέον
Ποιοτική απόδοση
Ψάχνετε για τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης, άνεσης και ποιότητας; Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου που αγκαλιάζουν το αυτί έχουν σχεδιαστεί για να αναβαθμίσουν την ακρόαση μουσικής στο σπίτι. Παρέχουν τέλειο ήχο και διαθέτουν ποιοτική κατασκευή με επίχρυσες συνδέσεις στο καλώδιο.
Οδηγοί νεοδυμίου 50 χιλ.
Σχεδίαση ανοικτού τύπου
Αφαιρούμενο καλώδιο 3 μ.
Νιώστε τη μουσική. Οι απόλυτα συντονισμένοι οδηγοί των 50 χιλ. αποδίδουν ευκρινή μπάσα, ισορροπημένες μεσαίες συχνότητες και πεντακάθαρες υψηλές συχνότητες. Οι οδηγοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζονται στη φυσική γεωμετρία του αυτιού, εξασφαλίζοντας ότι θα ακούτε και την παραμικρή λεπτομέρεια.
Το στήριγμα κεφαλής είναι ενισχυμένο με ανθεκτικό ατσάλι, που προσφέρει το ιδανικό κράτημα για ασφαλή εφαρμογή. Το στήριγμα κεφαλής διπλής επένδυσης προσφέρει πραγματική άνεση, ενώ τα μαξιλαράκια αυτιών που επιτρέπουν τη ροή του αέρα είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.
Απολαύστε τα αγαπημένα σας άλμπουμ στην έξυπνη συσκευή, το οικιακό ηχοσύστημα, την τηλεόραση ή τον φορητό υπολογιστή σας. Το παρεχόμενο καλώδιο διαθέτει επίχρυσο προσαρμογέα βύσματος 6,3-3,5 χιλ. για την καλύτερη σύνδεση όταν ακούτε σε εξοπλισμό audiophile.
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
giosy
04/04/2024
Italia
spettacolari x il prezzo
posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....
Πλεονεκτήματα
soundstage eccellente, dettagli meravigliosi
Μειονεκτήματα
rumore plasticoso qunado si muovono
Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Cuffie over ear
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-04
Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Cuffie over ear
Ημερομηνία χρήσης 2023-04-04
UrbanSteel
12/06/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Koptelefoon die niet je oren afkneld.
Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.
Πλεονεκτήματα
Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid
Μειονεκτήματα
Geen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-12
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHP9600 Over-ear-koptelefoon
Ημερομηνία χρήσης 2022-05-12
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής.