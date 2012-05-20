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Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά για παιδιά

SHK1030/00

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Σχεδιασμένα για παιδιά

Τα ακουστικά Philips SHK1030 είναι ό,τι πρέπει για τους μικρούς λάτρεις της μουσικής, καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά. Προσφέρουν πάντα άψογη και άνετη εφαρμογή, με μέγιστο όριο έντασης ήχου στα 85dB για ασφαλή ακρόαση.

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Ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, με όριο έντασης ήχου

Σχεδιασμένα για παιδιά

  • Αγκαλιάζουν το αυτί

  • Μπλε και πράσινα

Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού

Εργονομικό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής που προσαρμόζεται στα μέτρα του παιδιού

Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα μέτρα του μικρού σας.

Το μέγιστο όριο έντασης ήχου είναι στα 85DB, για ασφαλή μουσική ακρόαση

Με τα παιδικά ακουστικά θα είστε σίγουροι ότι τα επίπεδα έντασης είναι ασφαλή για το μικρό σας. Η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη στο μέγιστο όριο των 85DB για ασφαλή ακρόαση.

Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Οι οδηγοί ηχείων νεοδυμίου 32mm παρέχουν απόλυτα ισορροπημένο ήχο

Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Super voor kinderen, met geluidscontrole

Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones

28/06/2011

France

France

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Casque pour enfants

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Casque pour enfants

21/12/2011

Nederland

Nederland

Leuk kleurrijk ding

Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.