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Μη διαθέσιμο πλέον
Σχεδιασμένα για παιδιά
Τα ακουστικά Philips SHK1030 είναι ό,τι πρέπει για τους μικρούς λάτρεις της μουσικής, καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά. Προσφέρουν πάντα άψογη και άνετη εφαρμογή, με μέγιστο όριο έντασης ήχου στα 85dB για ασφαλή ακρόαση.
Αγκαλιάζουν το αυτί
Μπλε και πράσινα
Το απλό και εργονομικό στήριγμα κεφαλής είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, ώστε να ταιριάζει άνετα σε κάθε παιδικό κεφάλι και να προσαρμόζεται στα μέτρα του μικρού σας.
Με τα παιδικά ακουστικά θα είστε σίγουροι ότι τα επίπεδα έντασης είναι ασφαλή για το μικρό σας. Η ένταση του ήχου είναι ρυθμισμένη στο μέγιστο όριο των 85DB για ασφαλή ακρόαση.
Το νεοδύμιο είναι το καλύτερο υλικό για την παραγωγή ισχυρών μαγνητικών πεδίων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευαισθησία στο πηνίο φωνής, καλύτερη απόκριση μπάσων και απόλυτα ισορροπημένη ποιότητα ήχου.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Cor1999
20/05/2012
Nederland
Super voor kinderen, met geluidscontrole
Goede koptelefoon, blijft zelfs bij 4 jarige goed zitten.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones
pasebval
28/06/2011
France
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Casque pour enfants
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Casque pour enfants
peterv38
21/12/2011
Nederland
Leuk kleurrijk ding
Heel geschikt voor onze kleindochter. Vooral omdat de ouders het maximale volume in kunnen stellen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHK1030 Kids headphones