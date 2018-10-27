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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE4305WT/00
Οδηγοί 12,2 χιλ./κλειστού τύπου
Ενδώτια
Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ. προσφέρουν δυνατά μπάσα από μια κομψή, μικρή συσκευασία.
Εργονομική σχεδίαση με οβάλ και επικλινείς σωλήνες για άνετη και φυσική εφαρμογή. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση για πολλές ώρες με απόλυτη άνεση.
Το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.
3.0
από 5
2
Κριτικές
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHE4305BK Casque avec Micro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHE4305BK Casque avec Micro
moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Η αξιολογηση έγινε για SHE4305WT Casque avec Micro
Η αξιολογηση έγινε για SHE4305WT Casque avec Micro