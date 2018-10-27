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  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά με μικρόφωνο

SHE4305WT/00

3
| (2) Κριτικές
Νιώστε το BASS+
Ακούστε αναπάντεχα ισχυρό ήχο από μια μικρή και στιβαρή συσκευή. Με οδηγούς ειδικά συντονισμένους για δυνατά μπάσα, τα ακουστικά Philips BASS+ προσφέρουν κορυφαία απομόνωση ήχου και σταθερή εφαρμογή, για να απολαμβάνετε στο έπακρο τη μουσική σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε το BASS+

  • Οδηγοί 12,2 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ενδώτια

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ.

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ.

Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ. προσφέρουν δυνατά μπάσα από μια κομψή, μικρή συσκευασία.

Εργονομική σχεδίαση για μέγιστη άνεση

Εργονομική σχεδίαση για μέγιστη άνεση

Εργονομική σχεδίαση με οβάλ και επικλινείς σωλήνες για άνετη και φυσική εφαρμογή. Έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση για πολλές ώρες με απόλυτη άνεση.

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHE4305BK Casque avec Micro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Η αξιολογηση έγινε για SHE4305WT Casque avec Micro

Η αξιολογηση έγινε για SHE4305WT Casque avec Micro

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.