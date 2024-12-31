2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
SHE1350/00
Οδηγοί 14,8 χιλ./ ανοικτού τύπου
Ακουστικά ψείρες
Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.
Αρκετά μικρά για μεγαλύτερη άνεση όταν τα φοράτε και αρκετά μεγάλα για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 14,8 χιλ. αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.
Κριτικές