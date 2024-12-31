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  • Δίοδοι μπάσων
  • Δίοδοι μπάσων
  • Δίοδοι μπάσων
  • Δίοδοι μπάσων
  • Δίοδοι μπάσων
  • Δίοδοι μπάσων

Μη διαθέσιμο πλέον

Ακουστικά-ψείρες

SHE1350/00

Δίοδοι μπάσων
Με ενισχυμένη απόδοση μπάσων, αυτά τα ενδώτια ακουστικά μεταφέρουν ποιοτική μουσική στα αυτιά σας με άνεση.
Δείτε όλα τα οφέλη

για πλουσιότερο ήχο

Δίοδοι μπάσων

  • Οδηγοί 14,8 χιλ./ ανοικτού τύπου

  • Ακουστικά ψείρες

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

Οδηγός ηχείων 14,8 χιλ. για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή

Αρκετά μικρά για μεγαλύτερη άνεση όταν τα φοράτε και αρκετά μεγάλα για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 14,8 χιλ. αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.