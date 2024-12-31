Οδηγός ηχείων 14,8 χιλ. για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή

Αρκετά μικρά για μεγαλύτερη άνεση όταν τα φοράτε και αρκετά μεγάλα για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 14,8 χιλ. αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.