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Μη διαθέσιμο πλέον

SHE1350BL Earbud headphones

SHE1350BL/00

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Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο

Τα ανοίγματα Bass Beat επιτρέπουν την κίνηση του αέρα για καλύτερο ήχο με βαθιά, πλούσια μπάσα.

Οδηγός ηχείων 14,8 χιλ. για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή

Αρκετά μικρά για μεγαλύτερη άνεση όταν τα φοράτε και αρκετά μεγάλα για απόδοση καθαρού ήχου χωρίς παραμορφώσεις, η διάταξη οδήγησης ηχείου 14,8 χιλ. αποτελεί ιδανικό μέγεθος για μεγαλύτερη απόλαυση όταν ακούτε.

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.