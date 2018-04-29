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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB4305WT/00
Οδηγοί 12,2 χιλ./κλειστού τύπου
Ενδώτια
6ωρη αναπαραγωγή
Εξαιρετικά άνετα
Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ. προσφέρουν δυνατά μπάσα από μια κομψή, μικρή συσκευασία.
Με 6 ώρες αναπαραγωγής, θα έχετε αρκετή ισχύ για να ακούτε αδιάκοπα μουσική όλη μέρα.
Κάντε εύκολα σύζευξη των ακουστικών σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth για ασύρματη μουσική.
3.4
από 5
8
Κριτικές
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
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