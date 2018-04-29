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  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+
  • Νιώστε το BASS+

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.4
| (8) Κριτικές
Νιώστε το BASS+
Αναπάντεχα ισχυρός ήχος από μια μικρή και στιβαρή συσκευή. Με οδηγούς ειδικά συντονισμένους για δυνατά μπάσα, τα ακουστικά Philips BASS+ Bluetooth προσφέρουν κορυφαία απομόνωση ήχου και ασύρματη ελευθερία, για να απολαμβάνετε στο έπακρο τη μουσική σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Νιώστε το BASS+

  • Οδηγοί 12,2 χιλ./κλειστού τύπου

  • Ενδώτια

  • 6ωρη αναπαραγωγή

  • Εξαιρετικά άνετα

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ.

Πανίσχυροι οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ.

Με μεγάλα, πανίσχυρα μπάσα για να νιώθετε πραγματικά τον ρυθμό. Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ. προσφέρουν δυνατά μπάσα από μια κομψή, μικρή συσκευασία.

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για έως και 6 ώρες αναπαραγωγής

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία για έως και 6 ώρες αναπαραγωγής

Με 6 ώρες αναπαραγωγής, θα έχετε αρκετή ισχύ για να ακούτε αδιάκοπα μουσική όλη μέρα.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Κάντε εύκολα σύζευξη των ακουστικών σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth για ασύρματη μουσική.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

8

Κριτικές

3

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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