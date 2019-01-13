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Μη διαθέσιμο πλέον
SHB4205BK/00
Οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ./ανοικτού τύπου
Ενδώτια
Οι πρωτοποριακοί σωλήνες μπάσων στο ακουστικό αυξάνουν τη ροή του αέρα για βαθιά και πλούσια μπάσα.
Οι οδηγοί υψηλής ισχύος 12,2 χιλ. είναι ειδικά σχεδιασμένοι για πεντακάθαρο ήχο.
Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.
3.7
από 5
13
Κριτικές
Erica28
13/01/2019
Italia
Questo prodotto è eccellente
[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν