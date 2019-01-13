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  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
  • Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά Bluetooth®

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Κριτικές
Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.
Καλωσορίσατε στην απόλυτη ελευθερία. Χωρίς καλώδια που σας περιορίζουν. Τα ασύρματα ακουστικά με λουράκι λαιμού Philips Flite Hyprlite είναι τόσο λεπτά και ελαφριά που σχεδόν δεν θα τα αισθάνεστε στα αυτιά σας.
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Ακουστικά που αψηφούν τη βαρύτητα

Μικρό βάρος. Μεγάλος ήχος.

  • Οδηγοί ηχείων 12,2 χιλ./ανοικτού τύπου

  • Ενδώτια

Σωλήνας μπάσων για πλούσια μπάσα

Σωλήνας μπάσων για πλούσια μπάσα

Οι πρωτοποριακοί σωλήνες μπάσων στο ακουστικό αυξάνουν τη ροή του αέρα για βαθιά και πλούσια μπάσα.

Οδηγοί υψηλής ισχύος για καθαρό ήχο

Οδηγοί υψηλής ισχύος για καθαρό ήχο

Οι οδηγοί υψηλής ισχύος 12,2 χιλ. είναι ειδικά σχεδιασμένοι για πεντακάθαρο ήχο.

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Τηλεχειριστήριο για κλήσεις και μουσική handsfree

Αυτό το εύχρηστο τηλεχειριστήριο σάς επιτρέπει να παίζετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη μουσική και να απαντάτε σε κλήσεις με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

13

Κριτικές

3

13/01/2019

Italia

Italia

Questo prodotto è eccellente

[Employee of philipsglobal] Sono belle e comode e le adoro sono comode ma ce un piccolo problema faccio fatica a configurare

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Cuffie wireless Bluetooth®

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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