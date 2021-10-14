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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver S9000 PrestigeΑνταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές

SH98/70

3.9
| (38) Κριτικές
Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές της μηχανής σας κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 9000 Prestige.
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Λεπίδες ακριβείας NanoTech

  • Για τις SP981X, SP982X and SP986X

Ανταλλακτικές κεφαλές για τη σειρά S9000 Prestige

Ανταλλακτικές κεφαλές για τη σειρά S9000 Prestige

Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH98 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige με στρογγυλεμένες κεφαλές (SP981X, SP982X και SP986X). Δεν είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige γωνιακού σχήματος (SP983X, SP984X, SP987X και SP988X), οι οποίες χρησιμοποιούν αντ' αυτών τις διάδοχες SH91. Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH91 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige, με στρογγυλεμένες και γωνιακές κεφαλές.

Απλή αντικατάσταση

Απλή αντικατάσταση

1. Αφαιρέστε το επάνω μέρος της μονάδας ξυρίσματος. 2. Αντικαταστήστε με μια νέα κεφαλή ξυρίσματος με βραχίονα. 3. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της ξυριστικής μηχανής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατηρείτε την ξυριστική σας μηχανή στα καλύτερά της

Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατηρείτε την ξυριστική σας μηχανή στα καλύτερά της

Η αναβαθμισμένη λύση κάνει τη συντήρηση της ξυριστικής μηχανής Philips Shaver πιο εύκολη από ποτέ. Αυτή η νέα μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις νέες ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο κινήσεις, διευκολύνοντας το σχολαστικό καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής και βελτιστοποιώντας το καθημερινό σας ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.9

από 5

38

Κριτικές

14/10/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

un amico per la pelle

Rade in maniera precisa e veloce senza irritare troppo la pelle

Πλεονεκτήματα

precisone di rasatura

Μειονεκτήματα

un costo decisamente superiore ad altri

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

12/10/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Rasatura eccezionale

Perfetto anche con barba di 3 giorni. Manca alimentazione nel rasoio

Πλεονεκτήματα

Perfetto

Μειονεκτήματα

Manca lavaggio testine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

05/01/2022

España

España

Sustitucion Cabezales S9000 Prestige

Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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