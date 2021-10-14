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Μη διαθέσιμο πλέον
SH98/70
Λεπίδες ακριβείας NanoTech
Για τις SP981X, SP982X and SP986X
Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH98 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige με στρογγυλεμένες κεφαλές (SP981X, SP982X και SP986X). Δεν είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige γωνιακού σχήματος (SP983X, SP984X, SP987X και SP988X), οι οποίες χρησιμοποιούν αντ' αυτών τις διάδοχες SH91. Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH91 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές S9000 Prestige, με στρογγυλεμένες και γωνιακές κεφαλές.
1. Αφαιρέστε το επάνω μέρος της μονάδας ξυρίσματος. 2. Αντικαταστήστε με μια νέα κεφαλή ξυρίσματος με βραχίονα. 3. Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της ξυριστικής μηχανής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
Η αναβαθμισμένη λύση κάνει τη συντήρηση της ξυριστικής μηχανής Philips Shaver πιο εύκολη από ποτέ. Αυτή η νέα μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις νέες ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο κινήσεις, διευκολύνοντας το σχολαστικό καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής και βελτιστοποιώντας το καθημερινό σας ξύρισμα.
3.9
από 5
38
Κριτικές
Marco59
14/10/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
un amico per la pelle
Rade in maniera precisa e veloce senza irritare troppo la pelle
Πλεονεκτήματα
precisone di rasatura
Μειονεκτήματα
un costo decisamente superiore ad altri
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Maudipa
12/10/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Rasatura eccezionale
Perfetto anche con barba di 3 giorni. Manca alimentazione nel rasoio
Πλεονεκτήματα
Perfetto
Μειονεκτήματα
Manca lavaggio testine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Mesac
05/01/2022
España
Sustitucion Cabezales S9000 Prestige
Decir que he comprado los cabezales para sustituirlos en mi S9000 Prestigio y vienen como un guante,y cuál ha sido mi sorpresa que viene todo el conjunto entero,no solo los cabezales,con lo cual se monta del tirón sin problema ninguno,excelente compra..muy contento que estoy...gracias philips....
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto
Η αξιολογηση έγινε για Shaver S9000 Prestige SH98/80 Cabezales de afeitado de repuesto