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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 9000Κεφαλές ξυρίσματος

SH90/50

2.8

| (255) Κριτικές

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις ξυριστικές μηχανές σειράς 9000.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε

  • Αγοράστε το SH91

  • Συμβατή με την Star Wars SW97xx

  • Συμβατή με την Star Wars SW67xx

Ανταλλακτικές κεφαλές για τη σειρά ξυριστικών μηχανών 9000

Ανταλλακτικές κεφαλές για τη σειρά ξυριστικών μηχανών 9000

Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH90 είναι συμβατές με τη σειρά ξυριστικών μηχανών 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), την ξυριστική μηχανή Star Wars SW9700 και την SW6700.

Καθοδηγεί τέλεια τις τρίχες για βαθύ ξύρισμα χάρη στις λεπίδες V-Track

Καθοδηγεί τέλεια τις τρίχες για βαθύ ξύρισμα χάρη στις λεπίδες V-Track

Οι πατενταρισμένες λεπίδες ακριβείας V-track τοποθετούν απαλά κάθε τρίχα στην καλύτερη γωνία κοπής, ακόμα και τις ίσιες τρίχες ή τις τρίχες σε διαφορετική μήκη. Έτσι, οι λεπίδες ακριβείας προσφέρουν 30% βαθύτερο ξύρισμα με λιγότερες κινήσεις αφήνοντας το δέρμα σας σε τέλεια κατάσταση.

Ανασηκώνει τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Ανασηκώνει τις τρίχες για πιο βαθύ ξύρισμα

Πιο βαθύ ξύρισμα από ποτέ χάρη στη λειτουργία δύο λεπίδων Super Lift & Cut. Η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει κάθε τρίχα, ενώ η δεύτερη την κόβει με άνεση βαθύτερα από την επιφάνεια του δέρματος, για απίστευτα λεία αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

255

Κριτικές

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

25/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

best shaving experience ever.

have been shaving with this product for 8 months and without doubt it is the best shaver i have ever used. i cannot understand some of the negative comments on here, i have used the top names in electric shavers and none even come close to the shave i get, the smoothest, closest shave ever. I do agree that the shaver is too easily turned off when using but apart from that this product is superb.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH90/50 Shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH90/50 Shaving heads

01/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great product shocked by low star reviews

I have been using this product for over a year now, changed to this as another "leading" brand wasn't giving me a close enough shave and was also bringing me out in rash/acne. I'm very pleased with how close of a shave this gets I was shocked at how close it gets, especially as it is a electric shaver and not a traditional razor. Only area I find it struggles is under my chin/upper neck but it maybe how I am using it now the product itself. Overall I would recommend this to anyone that wants to change to a electric shaver or just wants a better quality electric shaver.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH90/50 Shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH90/50 Shaving heads

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