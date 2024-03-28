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Μη διαθέσιμο πλέον
SH71/50
S591/05
S5889/50
S7887/78
S5898/79
S7886/78
S5880/50
S5884/35
S5884/38
S5885/35
S5885/69
Λεπίδες SteelPrecision
Για όλες τις μηχανές S7000
Για τις γωνιώδεις μηχανές S5000
Μη συμβατές με μοντέλα πριν την S5000
Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH71 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 7000 (S7xxx) και της σειράς 5000 γωνιώδους σχήματος (S5xxx). Δεν είναι συμβατές με τη στρογγυλεμένη σειρά 5000, στην οποία χρησιμοποιούνται ανταλλακτικές κεφαλές SH50.
Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision προσφέρουν βαθύ ξύρισμα, κόβοντας περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.
1. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης της ξυριστικής κεφαλής. 2. Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. 3. Αφαιρέστε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε ανταλλακτικές κεφαλές (οι εγκοπές θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές). 4. Τοποθετήστε ξανά τους δακτυλίους συγκράτησης και γυρίστε τους δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5. Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή ξυρίσματος και κλείστε την.
3.6
από 5
77
Κριτικές
Takis24
28/03/2024
Ελλάδα
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!!!
Δεν ξέρω αν οι κακές κριτικές γίνονται σκόπιμα ή οι χρήστες δεν ξέρουν να την χρησιμοποιούν, αλλά για μένα που ξυρίζομαι με ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και πάντα Philips περισσότερο από 45 χρόνια είναι η καλύτερη!!!!! Η προηγούμενη Philips που είχα κράτησε περίπου 30 χρόνια!!!
Πλεονεκτήματα
Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα, Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για πολλά ξυρίσματα
Μειονεκτήματα
Λίγο ακριβή αγορά αλλά αξίζει τα λεφτά της
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές
13/04/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Πλεονεκτήματα
Easy Clean and easy fir
Μειονεκτήματα
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Δοκιμασμένο έναντι της σειράς 3000 της Philips.