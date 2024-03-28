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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 7000, 5000Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές

SH71/50

3.6
| (77) Κριτικές
Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για 100% απόδοση

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Λεπίδες SteelPrecision

  • Για όλες τις μηχανές S7000

  • Για τις γωνιώδεις μηχανές S5000

  • Μη συμβατές με μοντέλα πριν την S5000

Συμβατές με όλες τις μηχανές S7xxx και S5xxx γωνιώδους σχήματος

Συμβατές με όλες τις μηχανές S7xxx και S5xxx γωνιώδους σχήματος

Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH71 είναι συμβατές με όλες τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 7000 (S7xxx) και της σειράς 5000 γωνιώδους σχήματος (S5xxx). Δεν είναι συμβατές με τη στρογγυλεμένη σειρά 5000, στην οποία χρησιμοποιούνται ανταλλακτικές κεφαλές SH50.

Πανίσχυρη απόδοση σε κάθε πέρασμα

Πανίσχυρη απόδοση σε κάθε πέρασμα

Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision προσφέρουν βαθύ ξύρισμα, κόβοντας περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή με πολύ απλό τρόπο

1. Πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης και αφαιρέστε το εξάρτημα συγκράτησης της ξυριστικής κεφαλής. 2. Γυρίστε τους δακτυλίους συγκράτησης αριστερόστροφα και αφαιρέστε τους. 3. Αφαιρέστε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε ανταλλακτικές κεφαλές (οι εγκοπές θα πρέπει να εφαρμόζουν ακριβώς στις προεξοχές). 4. Τοποθετήστε ξανά τους δακτυλίους συγκράτησης και γυρίστε τους δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. 5. Τοποθετήστε ξανά την υποδοχή ξυρίσματος και κλείστε την.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

77

Κριτικές

28/03/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!!!

Δεν ξέρω αν οι κακές κριτικές γίνονται σκόπιμα ή οι χρήστες δεν ξέρουν να την χρησιμοποιούν, αλλά για μένα που ξυρίζομαι με ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και πάντα Philips περισσότερο από 45 χρόνια είναι η καλύτερη!!!!! Η προηγούμενη Philips που είχα κράτησε περίπου 30 χρόνια!!!

Πλεονεκτήματα

Γρήγορο και βαθύ ξύρισμα, Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας για πολλά ξυρίσματα

Μειονεκτήματα

Λίγο ακριβή αγορά αλλά αξίζει τα λεφτά της

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Ανταλλακτικές ξυριστικές κεφαλές

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Πλεονεκτήματα

Easy Clean and easy fir

Μειονεκτήματα

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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