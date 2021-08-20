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  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
  • Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71

Μη διαθέσιμο πλέον

Μονάδα ξυρίσματος

SH70/70

3.1
| (77) Κριτικές
Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις ξυριστικές μηχανές σειράς 7000 και το SensoTouch 3D.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Η SH70 έχει αντικατασταθεί από την SH71

  • Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε

  • Αγοράστε SH71

Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατηρείτε την ξυριστική σας μηχανή στα καλύτερά της

Ο πιο εύκολος τρόπος για να διατηρείτε την ξυριστική σας μηχανή στα καλύτερά της

Η αναβαθμισμένη λύση κάνει τη συντήρηση της ξυριστικής μηχανής Philips Shaver πιο εύκολη από ποτέ. Αυτή η νέα μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις νέες ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο κινήσεις, διευκολύνοντας το σχολαστικό καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής και βελτιστοποιώντας το καθημερινό σας ξύρισμα.

Υπενθύμιση αντικατάστασης

Υπενθύμιση αντικατάστασης

1. Τραβήξτε και βγάλτε την ξυριστική κεφαλή. 2. Αντικαταστήστε την ξυριστική κεφαλή με καινούργια. 3. Για επαναφορά της ξυριστικής μηχανής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.1

από 5

77

Κριτικές

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Πλεονεκτήματα

Quick recharge fits nicely in the hand

Μειονεκτήματα

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/70 Shaving unit

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/70 Shaving unit

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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