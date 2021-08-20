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Μη διαθέσιμο πλέον
SH70/70
Η κυκλοφορία του προϊόντος διακόπηκε
Αγοράστε SH71
Η αναβαθμισμένη λύση κάνει τη συντήρηση της ξυριστικής μηχανής Philips Shaver πιο εύκολη από ποτέ. Αυτή η νέα μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις νέες ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο κινήσεις, διευκολύνοντας το σχολαστικό καθαρισμό της ξυριστικής μηχανής και βελτιστοποιώντας το καθημερινό σας ξύρισμα.
1. Τραβήξτε και βγάλτε την ξυριστική κεφαλή. 2. Αντικαταστήστε την ξυριστική κεφαλή με καινούργια. 3. Για επαναφορά της ξυριστικής μηχανής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί on/off για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.
3.1
από 5
77
Κριτικές
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Πλεονεκτήματα
Quick recharge fits nicely in the hand
Μειονεκτήματα
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/70 Shaving unit
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/70 Shaving unit
Eddie57
10/12/2017
United Kingdom
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads
TweedleD
10/12/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SH70/50 Shaving heads
Σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο της Philips