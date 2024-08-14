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Μη διαθέσιμο πλέον
Λεπίδες MultiPrecision
Για το S5000 (S5xxx), εκτός S55xx
Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)
Για το S6000 (S6XXX)
Για το PowerTouch (PT8xx, PT7xx)
Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH50 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 5000 (S5xxx) εκτός S55xx, 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) και PowerTouch (PT8xx, PT7xx).
Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.
1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε τους δακτυλίους συγκράτησης περιστρέφοντάς τους προς τα αριστερά. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε τους δακτυλίους συγκράτησης και ασφαλίστε τους περιστρέφοντας το μηχανισμό ασφάλισης προς τα δεξιά. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα την ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση της.
4.2
από 5
237
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mememeee
14/08/2024
United Kingdom
The correct new shaver blades
Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips
Πλεονεκτήματα
3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam
Μειονεκτήματα
None. Charges in an hour and lasts 10 days easily
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Brained It's not
24/01/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
excellant every which way!
The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
raycar_437
20/01/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Hello the razor head.
I thought l would like a new one as the old one was just not working. Its so sharp and it cuts so fine its really good.
Πλεονεκτήματα
Money
Μειονεκτήματα
Fiddle to put on.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads