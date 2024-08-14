Shaver series 5000

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  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
  • Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
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Μη διαθέσιμο πλέον

Shaver series 5000Κεφαλές ξυρίσματος

SH50/50

4.2
| (237) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις σειρές 5000 και 6000 και την ξυριστική μηχανή AquaTouch.
Δείτε όλα τα οφέλη
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S5467/17

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

  • Λεπίδες MultiPrecision

  • Για το S5000 (S5xxx), εκτός S55xx

  • Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Για το S6000 (S6XXX)

  • Για το PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Ανταλλακτικές κεφαλές για τις ξυριστικές μηχανές των σειρών 5000 και 6000

Ανταλλακτικές κεφαλές για τις ξυριστικές μηχανές των σειρών 5000 και 6000

Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH50 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 5000 (S5xxx) εκτός S55xx, 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) και PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα

Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.

Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση

Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση

1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε τους δακτυλίους συγκράτησης περιστρέφοντάς τους προς τα αριστερά. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε τους δακτυλίους συγκράτησης και ασφαλίστε τους περιστρέφοντας το μηχανισμό ασφάλισης προς τα δεξιά. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα την ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση της.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

237

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

The correct new shaver blades

Made extra sure to order correct 5000 series replacement blades. Also direct from Philips to ensure they came from Netherlands and not China. Perfect blades. Thank you Philips

Πλεονεκτήματα

3 years these proper blades lasted. So much cheaper than razor blades and foam

Μειονεκτήματα

None. Charges in an hour and lasts 10 days easily

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

24/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

excellant every which way!

The most difficult task was opening the protective blister around the shaver heads!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

20/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Hello the razor head.

I thought l would like a new one as the old one was just not working. Its so sharp and it cuts so fine its really good.

Πλεονεκτήματα

Money

Μειονεκτήματα

Fiddle to put on.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Shaver Series 5000 SH50/50 Replacement electric shaver heads

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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