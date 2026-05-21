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Θηλή Natural Response
Συσκευασία θηλών τύπου «Αλλάξτε και ταιριάξτε»
3 τεμάχια
Θηλή μέτριας ροής, θηλή γρήγορης ροής, θηλή πολύ γρήγορης ροής
Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.
Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.
Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
4.6
από 5
69
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Aly12
21/05/2026
Italia
Perfette!
Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!
Πλεονεκτήματα
Esattamente come da descrizione
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi
Date of Use 2026-03-05
RD92
21/10/2025
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Die Sauger sind echt klasse!
Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.
Πλεονεκτήματα
Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
1chefe2
14/10/2025
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche
Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.
Πλεονεκτήματα
Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Σε σύγκριση με την προηγούμενη συσκευασία.
Με βάση τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις συσκευασιών θηλών, χρησιμοποιώντας το καθαρό βάρος της πλαστικής θήκης θηλής.
0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ.