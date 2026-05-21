ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό
  • Κάθε μωρό είναι μοναδικό

Philips Avent Natural ResponseΘηλή

SCY960/03

4.6
| (69) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κάθε μωρό είναι μοναδικό
Αυτό το πακέτο σάς βοηθά να βρείτε τη σωστή ροή για τον ρυθμό του μωρού σας και σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες του καθώς αναπτύσσεται. Η ηλικία είναι μόνο μία ένδειξη, καθώς κάθε μωρό έχει τον δικό του ρυθμό θηλασμού.
Δείτε όλα τα οφέλη
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

επωνυμία που συνιστάται από τις μαμάδες παγκοσμίως1

Βρείτε την κατάλληλη ροή για το δικό σας

Κάθε μωρό είναι μοναδικό

  • Θηλή Natural Response

  • Συσκευασία θηλών τύπου «Αλλάξτε και ταιριάξτε»

  • 3 τεμάχια

  • Θηλή μέτριας ροής, θηλή γρήγορης ροής, θηλή πολύ γρήγορης ροής

Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

Η θηλή απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει

Η θηλή Natural Response Nipple προσαρμόζεται στο φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας, διευκολύνοντας το συνδυασμό θηλασμού και ταΐσματος με μπιμπερό. Η θηλή διαθέτει μια μοναδική οπή που απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει. Έτσι, όταν το μωρό διακόπτει για να καταπιεί και να αναπνεύσει, διακόπτεται και η ροή του γάλακτος.

Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

Φυσικό πιάσιμο με θηλή σε σχήμα που μοιάζει με του γυναικείου στήθους

Η φαρδιά, μαλακή και εύκαμπτη θηλή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσομοιάζει το σχήμα και την αίσθηση του γυναικείου στήθους, διευκολύνοντας το μωρό σας να πιάσει τη θηλή και να νιώσει άνετα.

Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

Όλοι μαθαίνουμε με το δικό μας ρυθμό. Η ικανότητα του μωρού να πίνει από μπιμπερό είναι μια δεξιότητα και ορισμένα μωρά την αναπτύσσουν γρηγορότερα από άλλα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ορισμένα μωρά μπορούν να επωφεληθούν αρχικά από τη θηλή "First Flow" (Θηλή 0) προτού προχωρήσουν στις θηλές Natural Response. Όταν το μωρό σας χρειάζεται περισσότερο από 20 λεπτά για να πιει 50 ml/1,7 oz χρησιμοποιώντας τις θηλές Natural Response, αλλάξτε στη θηλή "First Flow". Αν το μωρό σας παίζει με τη θηλή αντί να πίνει ή φαίνεται ανήσυχο, δοκιμάστε μια θηλή Natural Response με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν οι δυσκολίες στο τάισμα παραμένουν, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.6

από 5

69

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

21/05/2026

Italia

Italia

Perfette!

Ottime per allattamento misto, fanno davvero quello che dicono e il mio bambino le ha accettate subito, fin dalla primissima misura del primo giorno!

Πλεονεκτήματα

Esattamente come da descrizione

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Tettarella 1m+, Flusso 3, 2 pezzi

Date of Use 2026-03-05

21/10/2025

Deutschland

Deutschland

Die Sauger sind echt klasse!

Wir haben den Sauger mehrere Wochen in Gebrauch und finden ihn wirklich klasse! Der Sauger ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet ein naturnahes Trinken da er von Form und Weichheit der Brust sehr ähnelt. Er läuft nicht nach, sondern man muss wirklich daran trinken/ziehen. Außerdem besitzt er ein Anti-colic-Ventil, wir hatten über die gesamte Testzeit keine Koliken oder Unwohlsein.

Πλεονεκτήματα

Hochwertig Verarbeitet, Anti-colic-Ventil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

14/10/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kombi aus Stillen und Flasche

Wie man es von Avent kennt, eine super Qualität. Die Flasche liegt gut in der Hand und ist sehr einfach und schnell zu reinigen. Sie half uns dabei, dass keine Saugverwirrung entsteht. Unser Baby hat die Flasche sehr gut angenommen und trinkt bestens daraus. Kein verschlucken oder sonstiges, da die Flasche keine unnötige Luft reinlässt. Wir nutzen sie um neben dem Stillen, auch dem Papa das füttern zu ermöglichen. Das klappt wirklich wunderbar! Absolute Kaufempfehlung.

Πλεονεκτήματα

Keine saugverwirrung, lässt keine unnötige Luft rein

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Natural Response SCY963/02 Sauger 3, mittlere Durchflussrate, 2er-Pack

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Σε σύγκριση με την προηγούμενη συσκευασία.

  2. Με βάση τις συνολικές ετήσιες πωλήσεις συσκευασιών θηλών, χρησιμοποιώντας το καθαρό βάρος της πλαστικής θήκης θηλής.

  3. 0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ.