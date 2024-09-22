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SCN355/INT
Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
Ακόμα κι αν τοποθετηθεί σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από τον τοίχο, η συσκευή προβολής Triple Laser Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart αποδίδει εικόνα Full HD με ακρίβεια χρωμάτων HDR10 και REC2020, έως και 120"*. Προφορτωμένες εφαρμογές. Wi-Fi διπλής ζώνης και Bluetooth.
Οθόνη 100'' και Ultra Short Throw
Full HD με 108% REC2020
Σύστημα LuminOS, προεγκατεστημένες εφαρμογές
Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία με τα 2 ενσωματωμένα ηχεία 3 W του Screeneo UL5 Smart. Παρέχουν ισορροπημένη έξοδο ήχου, συμπληρώνοντας την εικόνα για απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Θέλετε δυνατότερο ήχο; Απλώς συνδέστε το εξωτερικό σας ηχείο Bluetooth στο Screeneo UL5 Smart!
Βυθιστείτε σε ένα απέραντο σύμπαν ψυχαγωγίας με το Screeneo UL5 Smart, που διαθέτει το προηγμένο LuminOS, ένα σύστημα που βασίζεται σε Android. Αυτή η συσκευή, που είναι έτοιμη για άμεση χρήση αμέσως μόλις την βγάλετε από τη συσκευασία, είναι προφορτωμένη με όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ και πολλά άλλα! Απολαύστε τον κόσμο των πολυμέσων γρήγορα και με την ευκολία και την άνεση του Screeneo UL5 Smart.
Ξεκλειδώστε την ισχύ της ευέλικτης συνδεσιμότητας με το Screeneo UL5 Smart. Με τις θύρες HDMI 2.1, USB A και USB-C, η σύνδεση για συσκευές όπως παιχνιδοκονσόλες, Apple TV ή δορυφορικούς δέκτες είναι παιχνιδάκι. Χρησιμοποιήστε τη θύρα ισχύος USB A για εύκολη σύνδεση του Amazon Fire Stick. Επιπλέον, η θύρα USB-C παρέχει ισχύ στη συσκευή προβολής σας και επιτρέπει την εύκολη σύνδεση φορητών υπολογιστών, smartphone ή tablet. Το Screeneo UL5 Smart εγγυάται εκπληκτική ψυχαγωγία χάρη στις ολοκληρωμένες επιλογές συνδεσιμότητας που διαθέτει.
3.1
από 5
8
Κριτικές
Mik3tv33
22/09/2024
United Kingdom
My new screeneo projector
I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good
Μειονεκτήματα
None so far
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2024-08-22
Elefant77
14/10/2024
Sverige
Επαληθευμένος αγοραστής
Fungerar mycket bra.
Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.
Πλεονεκτήματα
Bra bildåtergivning
Μειονεκτήματα
Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor
Date of Use 2024-09-14
Ns12358
02/09/2024
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Surpassed expectations and very happy
Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.
Πλεονεκτήματα
Quality and price
Μειονεκτήματα
Magic wand use for some apps
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector
Date of Use 2023-08-02
Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.
Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και συνδρομής. Οι εφαρμογές και το περιβάλλον χρήστη ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Πριν από τη χρήση απαιτείται συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση μετά από εγγραφή και συνδρομή.