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  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!
  • Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!

Screeneo UL5 SmartΟικιακή συσκευή προβολής

SCN355/INT

3.1

| (8) Κριτικές

Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!

Ακόμα κι αν τοποθετηθεί σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από τον τοίχο, η συσκευή προβολής Triple Laser Ultra Short Throw Screeneo UL5 Smart αποδίδει εικόνα Full HD με ακρίβεια χρωμάτων HDR10 και REC2020, έως και 120"*. Προφορτωμένες εφαρμογές. Wi-Fi διπλής ζώνης και Bluetooth.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!

  • Οθόνη 100'' και Ultra Short Throw

  • Full HD με 108% REC2020

  • Σύστημα LuminOS, προεγκατεστημένες εφαρμογές

  • Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις

Ήχος στερεοφωνικών ηχείων

Ήχος στερεοφωνικών ηχείων

Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία με τα 2 ενσωματωμένα ηχεία 3 W του Screeneo UL5 Smart. Παρέχουν ισορροπημένη έξοδο ήχου, συμπληρώνοντας την εικόνα για απόλυτα ολοκληρωμένη εμπειρία ψυχαγωγίας. Θέλετε δυνατότερο ήχο; Απλώς συνδέστε το εξωτερικό σας ηχείο Bluetooth στο Screeneo UL5 Smart!

Συστήματα LuminOS με εφαρμογές

Συστήματα LuminOS με εφαρμογές

Βυθιστείτε σε ένα απέραντο σύμπαν ψυχαγωγίας με το Screeneo UL5 Smart, που διαθέτει το προηγμένο LuminOS, ένα σύστημα που βασίζεται σε Android. Αυτή η συσκευή, που είναι έτοιμη για άμεση χρήση αμέσως μόλις την βγάλετε από τη συσκευασία, είναι προφορτωμένη με όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές: Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ και πολλά άλλα! Απολαύστε τον κόσμο των πολυμέσων γρήγορα και με την ευκολία και την άνεση του Screeneo UL5 Smart.

Ευέλικτη συνδεσιμότητα

Ευέλικτη συνδεσιμότητα

Ξεκλειδώστε την ισχύ της ευέλικτης συνδεσιμότητας με το Screeneo UL5 Smart. Με τις θύρες HDMI 2.1, USB A και USB-C, η σύνδεση για συσκευές όπως παιχνιδοκονσόλες, Apple TV ή δορυφορικούς δέκτες είναι παιχνιδάκι. Χρησιμοποιήστε τη θύρα ισχύος USB A για εύκολη σύνδεση του Amazon Fire Stick. Επιπλέον, η θύρα USB-C παρέχει ισχύ στη συσκευή προβολής σας και επιτρέπει την εύκολη σύνδεση φορητών υπολογιστών, smartphone ή tablet. Το Screeneo UL5 Smart εγγυάται εκπληκτική ψυχαγωγία χάρη στις ολοκληρωμένες επιλογές συνδεσιμότητας που διαθέτει.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.1

από 5

8

Κριτικές

3
2

22/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

My new screeneo projector

I've got lots of projectors but my fantastic screeneo is very good 😁😁😁 😁 Fantastic.. 23 & half" is getting me 116" screen.. 😁😁😁 Its got good apps should you require them.. But i only used the mirroring app.. Itvx BBC's iplayer. Coz don't have broadband or fiber. I'm using my AVI to HDMI converter { of eBay about a fiver } coz my HDMI is going to my Onko surround sound Still getting a Great picture though.. Remotes realitivly easy to get into.. using my tripod for the moment Please borrow a Projector or get cheap one of eBay..see for your self... Screeneo tick's all the boxes for me nice neutral colour good

Μειονεκτήματα

None so far

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2024-08-22

14/10/2024

Sverige

Sverige

Επαληθευμένος αγοραστής

Fungerar mycket bra.

Mycket prisvärd prestanda. Relativ enkel att hantera.

Πλεονεκτήματα

Bra bildåtergivning

Μειονεκτήματα

Om man byter mellan projektorn och olika skärmbilder behöver displayer i datorn konfigureras om efter varje displayförändring.je

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Hemprojektor

Date of Use 2024-09-14

02/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Surpassed expectations and very happy

Frankly, the Screeneo UL5 surpassed all my expectations and would easily be 5 stars. Quality of setup/projection… everything was great. Only exception was the magic wand use for set up/navigation of Netflix. It is not intuitive and so it took a moment or two. Would be better to link to an App to navigate such if possible.

Πλεονεκτήματα

Quality and price

Μειονεκτήματα

Magic wand use for some apps

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2023-08-02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Screeneo UL5 Smart SCN355 Home Projector

Date of Use 2023-08-02

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

  2. Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

  3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων και συνδρομής. Οι εφαρμογές και το περιβάλλον χρήστη ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Πριν από τη χρήση απαιτείται συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση μετά από εγγραφή και συνδρομή.