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Μη διαθέσιμο πλέον
Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό
Ατμός και ανακάτεμα στην ίδια κανάτα
Εύκολη χρήση και καθαρισμός
Συμβουλές απογαλακτισμού και συνταγές
Η χρήση ατμού είναι ένας εξαιρετικά υγιεινός τρόπος μαγειρέματος. Η μοναδική μας τεχνολογία ατμού επιτρέπει την κυκλοφορία του ατμού από τη βάση προς το επάνω μέρος της συσκευής, ώστε να μαγειρεύονται ομοιόμορφα όλα τα υλικά, χωρίς να βράζουν. Τα θρεπτικά στοιχεία, η υφή και τα υγρά του φαγητού διατηρούνται για την ανάμειξη.
Περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για να παρασκευάσετε θρεπτική βρεφική τροφή σε μία μόνο κανάτα. Μόλις μαγειρέψετε τα υλικά σας στον ατμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανασηκώσετε την κανάτα, να την αναποδογυρίστε και να την ασφαλίσετε στη θέση της, ώστε να μπορείτε να αναμίξετε την τροφή στην πυκνότητα που θέλετε.
Ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 2-σε-1 υποστηρίζει κάθε στάδιο της ανάπτυξης, από τα πολύ καλά αλεσμένα φρούτα και λαχανικά, μέχρι το συνδυασμό υλικών όπως κρέας, ψάρι και όσπρια, αλλά και την προετοιμασία διάφορων φαγητών για κάθε βήμα του απογαλακτισμού και του ταΐσματος.
4.1
από 5
223
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
NikG
22/01/2021
Ελλάδα
Δυνατός ατμοποιητής
Ο ατμοποιητής είναι καταπληκτικός και οι λεπίδες μπορεί να μην πείθουν ως προς την εμφάνιση αλλά είναι αποτελεσματικές
Πλεονεκτήματα
Κατασκευή
Μειονεκτήματα
Το άνοιγμα στο καπάκι θέλει αρκετή δύναμη.Θα μπορούσε να έχει κάποια ασφάλεια .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Sofaki24
14/11/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική εφεύρεση για Μαμάδες
Το συνιστώ σε όλες της μανούλες ανεπιφύλακτα εξερετικο ατμό βραστήρα κ μίξερ για τα πρώτα φαγητά του μωρού σας !!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Msidira
25/04/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Ετοιμάζω το φαγητό των μωρών (δίδυμα ) δίχως κόπο.
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.