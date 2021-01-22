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  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη

Μη διαθέσιμο πλέον

AdvancedΑτμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

SCF870/20

4.1
| (223) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη
Μπορείτε να προετοιμάσετε εύκολα θρεπτική σπιτική βρεφική τροφή με τον ατμομάγειρα/μπλέντερ 2-σε-1 της Philips Avent. Πρώτα μαγειρέψτε στον ατμό φρούτα, λαχανικά, ψάρι ή κρέας και στη συνέχεια απλά ανασηκώστε και αναποδογυρίστε την κανάτα για ανάμειξη, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε το φαγητό σε άλλο σκεύος!
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Παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής για θρεπτικά βρεφικά γεύματα

Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό, εύκολη ανάμειξη

  • Υγιεινό μαγείρεμα στον ατμό

  • Ατμός και ανακάτεμα στην ίδια κανάτα

  • Εύκολη χρήση και καθαρισμός

  • Συμβουλές απογαλακτισμού και συνταγές

Ένας μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε υγιεινά στον ατμό

Ένας μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσετε να μαγειρεύετε υγιεινά στον ατμό

Η χρήση ατμού είναι ένας εξαιρετικά υγιεινός τρόπος μαγειρέματος. Η μοναδική μας τεχνολογία ατμού επιτρέπει την κυκλοφορία του ατμού από τη βάση προς το επάνω μέρος της συσκευής, ώστε να μαγειρεύονται ομοιόμορφα όλα τα υλικά, χωρίς να βράζουν. Τα θρεπτικά στοιχεία, η υφή και τα υγρά του φαγητού διατηρούνται για την ανάμειξη.

Από το μαγείρεμα στον ατμό στην ανάμειξη των υλικών, σε μία εύχρηστη κανάτα

Από το μαγείρεμα στον ατμό στην ανάμειξη των υλικών, σε μία εύχρηστη κανάτα

Περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για να παρασκευάσετε θρεπτική βρεφική τροφή σε μία μόνο κανάτα. Μόλις μαγειρέψετε τα υλικά σας στον ατμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ανασηκώσετε την κανάτα, να την αναποδογυρίστε και να την ασφαλίσετε στη θέση της, ώστε να μπορείτε να αναμίξετε την τροφή στην πυκνότητα που θέλετε.

Από την αλεσμένη τροφή σε μεγαλύτερα κομμάτια, για κάθε στάδιο της ανάπτυξης

Από την αλεσμένη τροφή σε μεγαλύτερα κομμάτια, για κάθε στάδιο της ανάπτυξης

Ο παρασκευαστής υγιεινής βρεφικής τροφής 2-σε-1 υποστηρίζει κάθε στάδιο της ανάπτυξης, από τα πολύ καλά αλεσμένα φρούτα και λαχανικά, μέχρι το συνδυασμό υλικών όπως κρέας, ψάρι και όσπρια, αλλά και την προετοιμασία διάφορων φαγητών για κάθε βήμα του απογαλακτισμού και του ταΐσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

223

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατός ατμοποιητής

Ο ατμοποιητής είναι καταπληκτικός και οι λεπίδες μπορεί να μην πείθουν ως προς την εμφάνιση αλλά είναι αποτελεσματικές

Πλεονεκτήματα

Κατασκευή

Μειονεκτήματα

Το άνοιγμα στο καπάκι θέλει αρκετή δύναμη.Θα μπορούσε να έχει κάποια ασφάλεια .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

14/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική εφεύρεση για Μαμάδες

Το συνιστώ σε όλες της μανούλες ανεπιφύλακτα εξερετικο ατμό βραστήρα κ μίξερ για τα πρώτα φαγητά του μωρού σας !!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

25/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Ετοιμάζω το φαγητό των μωρών (δίδυμα ) δίχως κόπο.

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

Η αξιολογηση έγινε για Advanced SCF870/20 Ατμομάγειρας-μπλέντερ 2 σε 1

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 