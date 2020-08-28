ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
  • Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*

Philips AventΠαγουρίνα

SCF798/02

4.1
| (279) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*
Το κύπελο με καλαμάκι Bendy της Philips Avent με στρογγυλεμένο σχήμα είναι η ιδανική επιλογή για δραστήρια νήπια στη φάση της ανάπτυξης και επιτρέπει την υγιή στοματική ανάπτυξη.* Σε συνεργασία με τους ειδικούς για να σχεδιάσουμε το όσο τον δυνατόν καλύτερό μας κύπελλο με καλαμάκι.*
Δείτε όλα τα οφέλη
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Βαλβίδα ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή διαρροών

Συμβάλει στην υγιή στοματική ανάπτυξη*

  • Κύπελλο με καλαμάκι Bendy

  • 300ml/10oz

  • 12 μηνών+

  • 1 τμχ.

Τα κύπελλα της Philips Avent ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού σας

Το να μάθει ένα μωρό να πίνει μόνο του είναι ένα βασικό βήμα της ανάπτυξής του. Υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία των παιδιών, βοηθώντας σας να διευκολύνετε τη μετάβαση από τον θηλασμό ή το μπιμπερό στο κύπελλο. Με τη βοήθεια και τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας, οι διαφορετικές λύσεις μας με θηλές, μαλακά και σκληρά στόμια, καλαμάκια και χείλος για πόση από κάθε σημείο ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού σας και διεγείρουν τις νέες του δεξιότητες πόσης. Οι λύσεις μας κορυφαίας ποιότητας αναπτύχθηκαν με γνώμονα την άνεση και την υγιεινή.

Στρογγυλεμένο σχήμα και αντιολισθητική υφή για εύκολο κράτημα

Το κύπελλο 10 oz έχει το ιδανικό μέγεθος ώστε το παιδί σας να παραμένει ενυδατωμένο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε πολύ έντονες δραστηριότητες. Το αρθρωτό καπάκι διατηρεί το καλαμάκι καθαρό όταν δεν είστε στο σπίτι. Το στρογγυλεμένο σχήμα και η αντιολισθητική υφή του κυπέλλου διευκολύνουν το κράτημα από τα μικρά παιδικά χέρια, ώστε τα μικρά σας να αναπτύξουν με σιγουριά ανεξάρτητες δεξιότητες.

Το κάτω μέρος στο καλαμάκι είναι λυγισμένο για εύκολη χρήση μέχρι την τελευταία γουλιά

Το κάτω μέρος στο καλαμάκι είναι λυγισμένο για εύκολη χρήση μέχρι την τελευταία γουλιά

Το κάτω μέρος στο καλαμάκι είναι λυγισμένο, ώστε το καλαμάκι να φτάνει εύκολα στο υγρό, ώστε το παιδί σας να πίνει σε φυσική θέση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.1

από 5

279

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/08/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Grazie a Philips ho potuto testare e far provare al mio bimbo questa tazza che è subito rimasto entusiasta non appena glie l’ho proposta. Comoda da usare, da pulire e adatta ai bimbi che ancora non bevono dal bicchiere.

Πλεονεκτήματα

Pratica

Μειονεκτήματα

Nessuni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/01 Tazze con cannuccia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/01 Tazze con cannuccia

19/08/2020

Italia

Italia

Pratica e facile da utilizzare

Ho preso questo prodotto per farlo utilizzare al mio figlio minore di 16 mesi: lui ha capito subito come funziona ed è una validissima alternativa al biberon per succhi/acqua, etc. Anche la sorella di 4 anni lo apprezza: le dà un senso di autonomia rispetto ad altre bottiglie con metodi di chiusura più complicati. La forma del tappo, che ricorda un draghetto, l’ha subito fatto amare. Non avevo grandi aspettative ma sono rimasta più che soddisfatta.

Πλεονεκτήματα

Praticità ed estetica gradevole

Μειονεκτήματα

Il blocco del tappo se l’oggetto cade a volte esce dalla sua posizione

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia

18/08/2020

Italia

Italia

Assolutamente Consigliata!

Prodotto assolutamente consigliato! buoni materiali, resistenti ad urti e ai lavaggi in lavastoviglie. Credo sia ottima la soluzione del cappuccio richiudibile! Apprezzata e utile per entrambe le mie figlie, 18 mesi e 4 anni.

Πλεονεκτήματα

resistente, lavabile in lavastoviglie, giuste dimensioni

Μειονεκτήματα

niente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Σύμφωνα με το 90% των 200 ερωτηθέντων παιδιατρικών οδοντιάτρων στις Η.Π.Α. το κύπελλο με καλαμάκι επιτρέπει την υγιεινή στοματική ανάπτυξη. Το 89% συμφωνεί ότι το καλαμάκι εξασκεί τους μύες στο στόμα, ενισχύοντας τη στοματική δύναμη (ανεξ. ηλεκ. έρευνα, Η.Π.Α., Απρ. 2016). Ανάπτυξη σε συνεργασία με παιδίατρους με εξειδίκευση σε θέματα ομιλίας, οδοντιάτρους, ειδικούς εργονομίας και μαίες.