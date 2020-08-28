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Κύπελλο με καλαμάκι Bendy
300ml/10oz
12 μηνών+
1 τμχ.
Το να μάθει ένα μωρό να πίνει μόνο του είναι ένα βασικό βήμα της ανάπτυξής του. Υποστηρίζουμε την ανεξαρτησία των παιδιών, βοηθώντας σας να διευκολύνετε τη μετάβαση από τον θηλασμό ή το μπιμπερό στο κύπελλο. Με τη βοήθεια και τις γνώσεις των επαγγελματιών υγείας, οι διαφορετικές λύσεις μας με θηλές, μαλακά και σκληρά στόμια, καλαμάκια και χείλος για πόση από κάθε σημείο ακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού σας και διεγείρουν τις νέες του δεξιότητες πόσης. Οι λύσεις μας κορυφαίας ποιότητας αναπτύχθηκαν με γνώμονα την άνεση και την υγιεινή.
Το κύπελλο 10 oz έχει το ιδανικό μέγεθος ώστε το παιδί σας να παραμένει ενυδατωμένο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε πολύ έντονες δραστηριότητες. Το αρθρωτό καπάκι διατηρεί το καλαμάκι καθαρό όταν δεν είστε στο σπίτι. Το στρογγυλεμένο σχήμα και η αντιολισθητική υφή του κυπέλλου διευκολύνουν το κράτημα από τα μικρά παιδικά χέρια, ώστε τα μικρά σας να αναπτύξουν με σιγουριά ανεξάρτητες δεξιότητες.
Το κάτω μέρος στο καλαμάκι είναι λυγισμένο, ώστε το καλαμάκι να φτάνει εύκολα στο υγρό, ώστε το παιδί σας να πίνει σε φυσική θέση.
4.1
από 5
279
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Silvia F
28/08/2020
Italia
Μέρος της προώθησης
Ottimo prodotto
Grazie a Philips ho potuto testare e far provare al mio bimbo questa tazza che è subito rimasto entusiasta non appena glie l’ho proposta. Comoda da usare, da pulire e adatta ai bimbi che ancora non bevono dal bicchiere.
Πλεονεκτήματα
Pratica
Μειονεκτήματα
Nessuni
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/01 Tazze con cannuccia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/01 Tazze con cannuccia
giorgia_maria
19/08/2020
Italia
Pratica e facile da utilizzare
Ho preso questo prodotto per farlo utilizzare al mio figlio minore di 16 mesi: lui ha capito subito come funziona ed è una validissima alternativa al biberon per succhi/acqua, etc. Anche la sorella di 4 anni lo apprezza: le dà un senso di autonomia rispetto ad altre bottiglie con metodi di chiusura più complicati. La forma del tappo, che ricorda un draghetto, l’ha subito fatto amare. Non avevo grandi aspettative ma sono rimasta più che soddisfatta.
Πλεονεκτήματα
Praticità ed estetica gradevole
Μειονεκτήματα
Il blocco del tappo se l’oggetto cade a volte esce dalla sua posizione
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia
Chiman4
18/08/2020
Italia
Μέρος της προώθησης
Assolutamente Consigliata!
Prodotto assolutamente consigliato! buoni materiali, resistenti ad urti e ai lavaggi in lavastoviglie. Credo sia ottima la soluzione del cappuccio richiudibile! Apprezzata e utile per entrambe le mie figlie, 18 mesi e 4 anni.
Πλεονεκτήματα
resistente, lavabile in lavastoviglie, giuste dimensioni
Μειονεκτήματα
niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF798/02 Tazze con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Σύμφωνα με το 90% των 200 ερωτηθέντων παιδιατρικών οδοντιάτρων στις Η.Π.Α. το κύπελλο με καλαμάκι επιτρέπει την υγιεινή στοματική ανάπτυξη. Το 89% συμφωνεί ότι το καλαμάκι εξασκεί τους μύες στο στόμα, ενισχύοντας τη στοματική δύναμη (ανεξ. ηλεκ. έρευνα, Η.Π.Α., Απρ. 2016). Ανάπτυξη σε συνεργασία με παιδίατρους με εξειδίκευση σε θέματα ομιλίας, οδοντιάτρους, ειδικούς εργονομίας και μαίες.