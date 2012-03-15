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Μη διαθέσιμο πλέον
2 τμχ.
Θηλή μέτριας ροής
3m+
Η βαλβίδα κατά των κολικών είναι σχεδιασμένη για να κρατά τον αέρα μακριά από την κοιλιά του μωρού σας μειώνοντας έτσι τους κολικούς και τη δυσφορία. Καθώς ταΐζετε το μωρό σας, η ενσωματωμένη βαλβίδα στη θηλή διπλώνεται ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στο μπιμπερό και να μην δημιουργείται συσσωρευμένο κενό αλλά ο αέρας να κατευθύνεται προς το πίσω μέρος του μπιμπερό. Κρατάει τον αέρα στο μπιμπερό και μακριά από την κοιλιά του μωρού σας συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των κολικών και της δυσφορίας.
Το μπιμπερό Philips Avent κατά των κολικών μειώνει τη δυσφορία. Τα μωρά που ταΐζονταν με μπιμπερό Philips Avent κατά των κολικών παρουσίασαν 60% λιγότερη δυσφορία τη νύχτα, σε σύγκριση με τα μωρά που ταΐζονταν με ένα μπιμπερό καταπολέμησης των κολικών ενός ανταγωνιστή. *
Το σχήμα της θηλής επιτρέπει το ασφαλές κράτημα και η ραβδωτή υφή εμποδίζει το δίπλωμα της θηλής, για άνετο τάισμα χωρίς διακοπές.
4.4
από 5
13
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
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Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
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Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Bill2
28/09/2013
España
Fantástico
Esta tetina la utilizo para la toma nocturna con cereales, y le encanta y va muy muy bien.
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Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Tetina anticólicos
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Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Tetina anticólicos
KATYWOU
04/10/2012
España
Me encanta
lo mejor es AVENT, nunca hay colicos en mi bebe, gracias a avent mi bebe durme tranquilamente cada noche y cada vez que le doy leche materna directa de mí él no me niega, y cuando le doy la mamadera no hay ningun problema, a si que relamente es la mejor mamadera que jamas habia visto. Mi primera experiencia como madre a sido muy buena ya que mi no he tenido que sufrir los colicos con mi hijo. Gracias AVENT
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Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Tetina anticólicos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF633/27 Tetina anticólicos
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Στην ηλικία των 2 εβδομάδων, τα μωρά που ταΐζονταν με μπιμπερό Philips Avent παρουσίασαν λιγότερους κολικούς και σημαντικά λιγότερη δυσφορία τη νύχτα σε σύγκριση με τα μωρά που ταΐζονταν με ένα άλλο μπιμπερό ανταγωνιστή.
Η σχεδίαση της θηλής αποτρέπει αποδεδειγμένα το δίπλωμα της θηλής, την κατάποση αέρα και τις διακοπές του ταΐσματος.
Τι είναι οι κολικοί και πώς επηρεάζουν τα μωρά; Οι κολικοί προκαλούνται εν μέρει από την κατάποση αέρα κατά το τάισμα, κάτι που δημιουργεί δυσφορία στο πεπτικό σύστημα του μωρού. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κλάμα και ανησυχία.
0% BPA, βάσει του κανονισμού 10/2011 της ΕΕ