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  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
  • Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
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Νέα σελίδα

Philips Avent Single Breast Pump Starter SetNatural Care - Χρήση χωρίς χέρια

SCF494/21

4.4
| (24) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.
Το μωρό και ο χρόνος σας είναι πολύτιμα. Ελευθερώστε τα χέρια σας με το θήλαστρο Philips Avent Natural Care, που μπορεί να φορεθεί πανεύκολα. Σχεδιασμένο για να μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας, έχει απόδοση νοσοκομειακής ισχύος και διακριτικό σχεδιασμό που προστατεύει από τις διαρροές
Δείτε όλα τα οφέλη
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μάρκα που συστήνεται από τις μαμάδες παγκοσμίως1

Μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας

Ελευθερώστε τα χέρια σας. Ελευθερώστε τον χρόνο σας.

  • Η αντλία νοσοκομειακής ισχύος μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού

  • Διαφανή κύπελλα με εσωτερικό φως

  • Εύκολος καθαρισμός και συναρμολόγηση με λίγα μέρη

  • Ταιριάζει στο 99% όλων των μαμάδων

  • Μοναδικά επιθέματα SkinSense

Ελευθερία κινήσεων για χρήση παντού

Ελευθερία κινήσεων για χρήση παντού

Το πρώτο μας φορετό θήλαστρο προσφέρει απόδοση νοσοκομειακής ισχύος σε μια ελαφριά μορφή που εφαρμόζει άνετα στον στηθόδεσμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού. Στον καναπέ, στο γραφείο σας ή ακόμα και στη βόλτα. Εσείς επιλέγετε το μέρος και την ώρα.

Απόδοση νοσοκομειακής ισχύος, φορετή μορφή

Απόδοση νοσοκομειακής ισχύος, φορετή μορφή

Σε αντίθεση με άλλα φορετά θήλαστρα, σας εξασφαλίζει ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων και απόδοση. Το μοτέρ έχει απόδοση νοσοκομειακής ισχύος που μοιάζει περισσότερο με μια παραδοσιακή αντλία, που συνδυάζει ωστόσο το πλεονέκτημα ότι μπορεί να φορεθεί. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διευκολύνουν τη χρήση του θήλαστρου οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Αποτελεσματική άντληση* με ρυθμό που μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας

Αποτελεσματική άντληση* με ρυθμό που μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού σας

Η πρώτη φορετή αντλία της εταιρείας μας μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού σας, εξασφαλίζοντας 2 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα από τις περισσότερες άλλες φορετές αντλίες**. Εξάλλου, τα μωρά ξέρουν καλύτερα πώς να θηλάζουν! Γι' αυτό, το σχεδιάσαμε με στόχο να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση γάλακτος, βοηθώντας σας παράλληλα να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

24

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Πλεονεκτήματα

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βασισμένο σε μια διαδικτυακή έρευνα ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκόσμια και συμμετείχαν 10,109 χρήστες διαφόρων μαρκών προϊόντων παιδιού & φροντίδας παιδιού το 2023. 

  1. Η αποτελεσματικότητα σχετίζεται με την τεχνική απόδοση του προϊόντος.

  2. Αναφέρεται στη συχνότητα αναρρόφησης της αντλίας.