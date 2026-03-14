2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Νέα σελίδα
Η αντλία νοσοκομειακής ισχύος μιμείται τον ρυθμό θηλασμού του μωρού
Διαφανή κύπελλα με εσωτερικό φως
Εύκολος καθαρισμός και συναρμολόγηση με λίγα μέρη
Ταιριάζει στο 99% όλων των μαμάδων
Μοναδικά επιθέματα SkinSense
Το πρώτο μας φορετό θήλαστρο προσφέρει απόδοση νοσοκομειακής ισχύος σε μια ελαφριά μορφή που εφαρμόζει άνετα στον στηθόδεσμο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού. Στον καναπέ, στο γραφείο σας ή ακόμα και στη βόλτα. Εσείς επιλέγετε το μέρος και την ώρα.
Σε αντίθεση με άλλα φορετά θήλαστρα, σας εξασφαλίζει ταυτόχρονα ελευθερία κινήσεων και απόδοση. Το μοτέρ έχει απόδοση νοσοκομειακής ισχύος που μοιάζει περισσότερο με μια παραδοσιακή αντλία, που συνδυάζει ωστόσο το πλεονέκτημα ότι μπορεί να φορεθεί. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διευκολύνουν τη χρήση του θήλαστρου οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.
Η πρώτη φορετή αντλία της εταιρείας μας μιμείται τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού σας, εξασφαλίζοντας 2 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα από τις περισσότερες άλλες φορετές αντλίες**. Εξάλλου, τα μωρά ξέρουν καλύτερα πώς να θηλάζουν! Γι' αυτό, το σχεδιάσαμε με στόχο να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση γάλακτος, βοηθώντας σας παράλληλα να εξοικονομήσετε πολύτιμο χρόνο.
4.4
από 5
24
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Πλεονεκτήματα
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Μέρος της προώθησης
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Η αξιολογηση έγινε για Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Βασισμένο σε μια διαδικτυακή έρευνα ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκόσμια και συμμετείχαν 10,109 χρήστες διαφόρων μαρκών προϊόντων παιδιού & φροντίδας παιδιού το 2023.
Η αποτελεσματικότητα σχετίζεται με την τεχνική απόδοση του προϊόντος.
Αναφέρεται στη συχνότητα αναρρόφησης της αντλίας.