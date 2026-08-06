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  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
  • Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε

Philips AventΜη αυτόματο θήλαστρο

SCF430/10

4.6
| (365) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε
Το φορητό χειροκίνητο θήλαστρο με τεχνολογία φυσικής κίνησης (Natural Motion) της Philips Avent είναι εμπνευσμένο από τον θηλασμό του μωρού σας για γρήγορη απελευθέρωση του γάλακτος. Ταιριάζει σε όλες τις θηλές και προσαρμόζεται εύκολα στον ρυθμό και την άντληση. Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή. Δείτε περισσότερα παρακάτω
Δείτε όλα τα οφέλη
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Τεχνολογία Natural Motion για γρήγορη ροή γάλακτος

Άνετη άντληση, όπου κι αν βρίσκεστε

  • Εύκολη άντληση και τάισμα

  • Κανονικό σετ

Συμβάλλει στη γρήγορη απελευθέρωση του γάλακτος

Συμβάλλει στη γρήγορη απελευθέρωση του γάλακτος

Η καινοτόμος στεφάνη σιλικόνης – εμπνευσμένη από τις μοναδικές κινήσεις θηλασμού του μωρού σας – διεγείρει τη θηλή ώστε να ξεκινήσει γρήγορα η ροή του γάλακτος. Για άνετη και αποτελεσματική άντληση.

Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι σιλικόνης ενός μεγέθους

Μαλακό και προσαρμόσιμο μαξιλαράκι σιλικόνης ενός μεγέθους

Μαξιλάρι ενός μεγέθους. Επειδή κάθε στήθος έχει διαφορετικό μέγεθος και σχήμα, το μαξιλαράκι σιλικόνης κάμπτεται απαλά και προσαρμόζεται τέλεια στη μοναδική σας ανατομία. Προσφέρει άψογη εφαρμογή για το 99,98% όλων των θηλών* (έως και 30 χιλ.).

Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

Είναι σημαντικό να βρείτε τη σωστή θηλή

Αν το νεογέννητο μωρό σας δεν λαμβάνει συνεχώς αρκετό γάλα κατά τη διάρκεια του ταΐσματος ή έχει επιπλοκές στη λήψη γάλακτος, επιλέξτε μια θηλή με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν προκύψουν μόνιμα προβλήματα με το τάισμα, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.6

από 5

365

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

06/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Far exceeded my expectations

This pump is fantastic - super comfortable and easy to take apart for cleaning.

Πλεονεκτήματα

Simple, comfortable

Μειονεκτήματα

Nothing so far

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/01 Manual Breast Pump

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/01 Manual Breast Pump

28/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

The breast pump is so easy to use

I have used a hands free popular pump before and I much preferred this as a as it actually easier

Πλεονεκτήματα

No wires , can move around using, easy to clean out

Μειονεκτήματα

I actually have none I have used 3 different brands and types and I prefer this by far for ease.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology

22/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

Love this pump! Very easy to use and clean.This product is small and compact so can fit in baby’s changing back and take with you wherever you go plus it’s so easy to use, just position over the nipple and it does all the hard work for you! The sucking is strong but not too strong that it causes any pain.Cleaning wise, rinse through with a bit of soapy water then clean out, put boiling water in a separate washing up bowl and leave for 5 minutes or when the water is slightly cooler and jobs a gooden! So happy with this product and it’s made my life so much easier!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Με βάση: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 Απριλίου 2019, (109 συμμετέχοντες, Ισραήλ), (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Μάιος 1993, (20 συμμετέχοντες (Καυκάσιοι), Η.Π.Α.), (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 συμμετέχοντες, Αυστραλία).

  3. Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011