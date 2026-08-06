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Εύκολη άντληση και τάισμα
Κανονικό σετ
Η καινοτόμος στεφάνη σιλικόνης – εμπνευσμένη από τις μοναδικές κινήσεις θηλασμού του μωρού σας – διεγείρει τη θηλή ώστε να ξεκινήσει γρήγορα η ροή του γάλακτος. Για άνετη και αποτελεσματική άντληση.
Μαξιλάρι ενός μεγέθους. Επειδή κάθε στήθος έχει διαφορετικό μέγεθος και σχήμα, το μαξιλαράκι σιλικόνης κάμπτεται απαλά και προσαρμόζεται τέλεια στη μοναδική σας ανατομία. Προσφέρει άψογη εφαρμογή για το 99,98% όλων των θηλών* (έως και 30 χιλ.).
Αν το νεογέννητο μωρό σας δεν λαμβάνει συνεχώς αρκετό γάλα κατά τη διάρκεια του ταΐσματος ή έχει επιπλοκές στη λήψη γάλακτος, επιλέξτε μια θηλή με υψηλότερο ρυθμό ροής. Αν προκύψουν μόνιμα προβλήματα με το τάισμα, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.
4.6
από 5
365
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mama260626
06/08/2026
United Kingdom
Far exceeded my expectations
This pump is fantastic - super comfortable and easy to take apart for cleaning.
Πλεονεκτήματα
Simple, comfortable
Μειονεκτήματα
Nothing so far
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/01 Manual Breast Pump
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/01 Manual Breast Pump
Cornishfox
28/04/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
The breast pump is so easy to use
I have used a hands free popular pump before and I much preferred this as a as it actually easier
Πλεονεκτήματα
No wires , can move around using, easy to clean out
Μειονεκτήματα
I actually have none I have used 3 different brands and types and I prefer this by far for ease.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology
Madalka25
22/04/2022
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Amazing product
Love this pump! Very easy to use and clean.This product is small and compact so can fit in baby’s changing back and take with you wherever you go plus it’s so easy to use, just position over the nipple and it does all the hard work for you! The sucking is strong but not too strong that it causes any pain.Cleaning wise, rinse through with a bit of soapy water then clean out, put boiling water in a separate washing up bowl and leave for 5 minutes or when the water is slightly cooler and jobs a gooden! So happy with this product and it’s made my life so much easier!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF430/10 Manual breast pump with Natural Motion Technology
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Με βάση: 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 Απριλίου 2019, (109 συμμετέχοντες, Ισραήλ), (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, Μάιος 1993, (20 συμμετέχοντες (Καυκάσιοι), Η.Π.Α.), (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 συμμετέχοντες, Αυστραλία).
Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011