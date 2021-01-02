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Μη διαθέσιμο πλέον
Μονό
Χρήση με καλώδιο
Εξασφαλίστε περισσότερη ποσότητα γάλακτος σε λιγότερο χρόνο* χάρη στο μαξιλαράκι που διεγείρει τη θηλή και αντλεί το γάλα, προσομοιώνοντας τις κινήσεις θηλασμού του μωρού σας. Το θήλαστρο μεταβαίνει εύκολα από τη λειτουργία διέγερσης στη λειτουργία άντλησης και ασκεί ακριβώς τη σωστή ποσότητα διέγερσης και αναρρόφησης της θηλής για τη μέγιστη ροή γάλακτος. Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει η εκροή γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού καθόδου - MER).*
Μαξιλαράκι ενός μεγέθους. Επειδή κάθε στήθος έχει διαφορετικό μέγεθος και σχήμα, το μαξιλαράκι σιλικόνης κάμπτεται απαλά και προσαρμόζεται τέλεια στη θηλή σας. Προσφέρει άψογη εφαρμογή για το 99,98% των θηλών* (έως και 30 χιλ.).
Νιώστε άνετα ενώ χρησιμοποιείτε το θήλαστρο, χάρη στην ειδική σχεδίαση που σας επιτρέπει να κάθεστε αναπαυτικά, σε όρθια θέση. Σε αυτήν την κλινικά αποδεδειγμένη άνετη στάση άντλησης γάλακτος* δεν χρειάζεται να σκύβετε. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών του προϊόντος, με τη συμμετοχή 20 εθελοντών (2019), το 90% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν αναπαυτικά κατά τη χρήση του μονού ηλεκτρικού θηλάστρου, ενώ το 95% όσων συμμετείχαν δήλωσαν ότι κάθονταν αναπαυτικά κατά τη χρήση του διπλού ηλεκτρικού θηλάστρου.
4.4
από 5
231
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pro mum of 6
02/01/2021
United Kingdom
The best breast pump!!
Absolutely brilliant breast pump, comfortable, quiet, easy to use, totally recommend this
Πλεονεκτήματα
Light and easy transportation
Μειονεκτήματα
Sometimes I leak underneath, but that’s only because I get milk between my breast and the silicone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
AqeelA24
13/12/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
This has been an absolute godsend for the wife!
My wife has absolutely loved this double breast pump and has been suing it everyday. She swears that it has also increased her milk supply and expressing has never been easier. It comes in such a sleek and modern design, very easy to control, is washable, and makes hardly any noise when on! She takes it with her when we have weekends away. It takes her half the time to express as it's a double! This gives me more time with the wifey and less time expressing!
Πλεονεκτήματα
Easy to express, quiet expressing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
Beckyc1988
06/09/2020
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Which I found this sooner!!
Finally I have found a breast pump which I am happy with. I have tried a few and this is by far the best one. This double breast pump is comfortable, convenient and innovative. It is such a gentle pump and feels very comfortable, not painful which is what I have experienced with others. I am also impressed with the amount of settings, the mode memory and it is really adaptable to each persons needs so it would be suitable for most mothers. The pump also comes with a nice little bag, it adds to the quality of the product and makes it easy to pack the pump away when it’s not being used. It also makes it easy to take out if you need to and it is very quiet which it is on which means that you can use it discretely. It is so easy to set up, operate and use, it was really easy to clean and is worth every penny.
Πλεονεκτήματα
Comfortable, easy to use, convenient
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF397/11 Electric breast pump with adaptive silicone cushion
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Αποτελέσματα με βάση τον χρόνο έναρξης της ροής γάλακτος (χρόνος έως την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού καθόδου - MER) από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019) σε σύγκριση με τα αποτελέσματα MER προηγούμενης τεχνολογίας άντλησης της Philips από σχετική μελέτη σκοπιμότητας με 9 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 συμμετέχοντες, Ισραήλ), (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Καυκάσιοι συμμετέχοντες, Η.Π.Α.), (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 συμμετέχοντες, Αυστραλία).
Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το μαξιλαράκι 1k από κλινική δοκιμή με 20 συμμετέχοντες (Ολλανδία, 2019)
Θήλαστρο χωρίς BPA: Σχετίζεται μόνο με το μπιμπερό, καθώς επίσης και με τα άλλα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα. Παρακάτω Κανονισμός της ΕΕ, 10/2011