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  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

Philips Avent Pacifierultra air Nighttime

SCF376/30

4.7
| (343) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
Ανακουφίζει και επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα, με μεγάλες οπές αέρα. 9 στους 10 γονείς συμφωνούν: Οι πιπίλες Ultra air της Philips Avent είναι άνετες για το μωρό μου.** Και φωσφορίζουν στο σκοτάδι, οπότε η άνεση και η ανακούφιση είναι πάντα κοντά. Τώρα με 80% υλικά φυτικής προέλευσης.*
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εύκολο να τη βρείτε στο σκοτάδι

Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

  • Κάλυμμα που φωσφορίζει στο σκοτάδι

  • Χωρίς BPA

  • 2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*

  • 6-18m

Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Οι εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα επιτρέπουν στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Ορθοδοντική θηλή σχεδιασμένη για φυσιολογική στοματική ανάπτυξη

Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Αγαπήθηκε από τα μωρά με 98% αποδοχή θηλής***

Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

343

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

03/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for my daughter

A great pair of dummies which glow in the dark so brightly so perfect for hunting for in the middle of the night! Comes in a great little box for convenient when it comes to sterilising the dummies

Πλεονεκτήματα

Quick and simple to sterilise

Μειονεκτήματα

None!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

02/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for finding in the night

Everything about the air soother was perfect the handy little pot they came in which doubled up as a steriliser was perfect for using when out and about.my grand daughter took to these soothers well. After a small charge up in sunlight during the day they were perfect for finding in the middle of the night on the dreaded lost dummy moment. I would definitely purchase these again and recommend them to friends and family.

Πλεονεκτήματα

Easy to find in the night

Μειονεκτήματα

Remembering to put in sunlight during the day

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

01/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Well made and a thumbs up from my daughter!

Really nicely made dummies. They have a matt like coating which feels nice. My daughter had no problem using these at all and accepted them straight away. We had no problems with sore lips or mouth at all. The carry case is a great idea and it’s to easy to sterilise them in the microwave. I also love the designs on them too, really cute!

Πλεονεκτήματα

Air flow, travel case, overall feel and build

Μειονεκτήματα

Aren’t any I found!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).

  2. Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201).

  3. Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).

  4. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.

  5. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.