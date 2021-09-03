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Κάλυμμα που φωσφορίζει στο σκοτάδι
Χωρίς BPA
2 τεμάχια, με 80% υλικά φυτικής προέλευσης*
0-6m
Οι οπές στο περίβλημα αερίζουν το δέρμα του μωρού σας, διατηρώντας το στεγνό για απόλυτη ανακούφιση και άνεση.
Οι ορθοδοντικές θηλές μας έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μαλακή σιλικόνη, για να υποστηρίζουν τις φυσικές κινήσεις των μυών του στόματος, βοηθώντας στη μείωση του κινδύνου κακής σύγκλεισης. Η θηλή με στενό στόμιο έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση μεταξύ της γλώσσας και του ουρανίσκου. Οι πιπίλες Philips Avent ultra διαθέτουν ανεξάρτητη πιστοποίηση από το Oral Health Foundation. Είναι κατασκευασμένες από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα, είναι πιο ανθεκτικές από τις θηλές από καουτσούκ (λάτεξ) και δεν περιέχουν BPA, BPS, φθαλεΐνη, PVC και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
Οι ανάγλυφες θηλές από σιλικόνη έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται την αίσθηση του στήθους της μαμάς. Όταν ρωτήσαμε τους γονείς πώς ανταποκρίνονται σε αυτές τα μωρά τους, ένα μέσο ποσοστό 98% είπε ότι τα μωρά τους αποδέχονται τις πιπίλες Ultra της Philips Avent.
4.7
από 5
343
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
NB13
03/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect for my daughter
A great pair of dummies which glow in the dark so brightly so perfect for hunting for in the middle of the night! Comes in a great little box for convenient when it comes to sterilising the dummies
Πλεονεκτήματα
Quick and simple to sterilise
Μειονεκτήματα
None!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Que560
02/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect for finding in the night
Everything about the air soother was perfect the handy little pot they came in which doubled up as a steriliser was perfect for using when out and about.my grand daughter took to these soothers well. After a small charge up in sunlight during the day they were perfect for finding in the middle of the night on the dreaded lost dummy moment. I would definitely purchase these again and recommend them to friends and family.
Πλεονεκτήματα
Easy to find in the night
Μειονεκτήματα
Remembering to put in sunlight during the day
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Jezicarabbit
01/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Well made and a thumbs up from my daughter!
Really nicely made dummies. They have a matt like coating which feels nice. My daughter had no problem using these at all and accepted them straight away. We had no problems with sore lips or mouth at all. The carry case is a great idea and it’s to easy to sterilise them in the microwave. I also love the designs on them too, really cute!
Πλεονεκτήματα
Air flow, travel case, overall feel and build
Μειονεκτήματα
Aren’t any I found!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Σκληρά πλαστικά μέρη εκτός από τη θηλή σιλικόνης (προσέγγιση εξισορρόπησης μάζας).
Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής καταναλωτών στις Η.Π.Α. (2023, n=201).
Μια δοκιμή καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2023 επιβεβαιώνει αποδοχή 98% της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες μας ultra (n=201).
Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους αποστείρωσης (βρασμός) για τις πιπίλες.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.