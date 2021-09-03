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  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

Philips Avent ultra airΠιπίλα

SCF376/17

4.7
| (343) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
Ο αέρας βοηθά το μωρό σας να χαλαρώσει. Η Philips Avent ultra air night έχει εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα για να διατηρείται η επιδερμίδα στεγνή. Η ασπίδα που φωσφορίζει στο σκοτάδι σάς βοηθάει να τη βλέπετε όταν τα φώτα είναι σβηστά. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και σχέδια.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Εύκολο να τη βρείτε στο σκοτάδι

Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

  • Με ασπίδα που φωσφορίζει στο σκοτάδι

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 0-6m

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Αποδοχή θηλής από το 98%*

Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.

Φωτίζει με διάρκεια στο σκοτάδι

Φωτίζει με διάρκεια στο σκοτάδι

Χρησιμοποιήστε τη φωσφορίζουσα ασπίδα της ultra air για να βρίσκετε την πιπίλα του μωρού γρήγορα στο σκοτάδι, χωρίς να ανάβετε τα φώτα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

343

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

03/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for my daughter

A great pair of dummies which glow in the dark so brightly so perfect for hunting for in the middle of the night! Comes in a great little box for convenient when it comes to sterilising the dummies

Πλεονεκτήματα

Quick and simple to sterilise

Μειονεκτήματα

None!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

02/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for finding in the night

Everything about the air soother was perfect the handy little pot they came in which doubled up as a steriliser was perfect for using when out and about.my grand daughter took to these soothers well. After a small charge up in sunlight during the day they were perfect for finding in the middle of the night on the dreaded lost dummy moment. I would definitely purchase these again and recommend them to friends and family.

Πλεονεκτήματα

Easy to find in the night

Μειονεκτήματα

Remembering to put in sunlight during the day

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

01/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Well made and a thumbs up from my daughter!

Really nicely made dummies. They have a matt like coating which feels nice. My daughter had no problem using these at all and accepted them straight away. We had no problems with sore lips or mouth at all. The carry case is a great idea and it’s to easy to sterilise them in the microwave. I also love the designs on them too, really cute!

Πλεονεκτήματα

Air flow, travel case, overall feel and build

Μειονεκτήματα

Aren’t any I found!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.

  2. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.