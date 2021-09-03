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Με ασπίδα που φωσφορίζει στο σκοτάδι
Ορθοδοντική και χωρίς BPA
2 τμχ.
6-18m
Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.
Όταν ζητήσαμε από τους γονείς να μας πουν πώς ανταποκρίνονται τα μικρά τους στις θηλές από σιλικόνη, το 98% είπε ότι το μωρό τους δέχεται τις πιπίλες ultra soft και ultra air της Philips Avent.
Χρησιμοποιήστε τη φωσφορίζουσα ασπίδα της ultra air για να βρίσκετε την πιπίλα του μωρού γρήγορα στο σκοτάδι, χωρίς να ανάβετε τα φώτα.
4.7
από 5
343
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
NB13
03/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect for my daughter
A great pair of dummies which glow in the dark so brightly so perfect for hunting for in the middle of the night! Comes in a great little box for convenient when it comes to sterilising the dummies
Πλεονεκτήματα
Quick and simple to sterilise
Μειονεκτήματα
None!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Que560
02/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Perfect for finding in the night
Everything about the air soother was perfect the handy little pot they came in which doubled up as a steriliser was perfect for using when out and about.my grand daughter took to these soothers well. After a small charge up in sunlight during the day they were perfect for finding in the middle of the night on the dreaded lost dummy moment. I would definitely purchase these again and recommend them to friends and family.
Πλεονεκτήματα
Easy to find in the night
Μειονεκτήματα
Remembering to put in sunlight during the day
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Jezicarabbit
01/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Well made and a thumbs up from my daughter!
Really nicely made dummies. They have a matt like coating which feels nice. My daughter had no problem using these at all and accepted them straight away. We had no problems with sore lips or mouth at all. The carry case is a great idea and it’s to easy to sterilise them in the microwave. I also love the designs on them too, really cute!
Πλεονεκτήματα
Air flow, travel case, overall feel and build
Μειονεκτήματα
Aren’t any I found!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SCF376/22 ultra air soother
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024.
Οι δοκιμές καταναλωτών στις Η.Π.Α. το 2016-2017 δείχνουν ένα μέσο όρο 98% αποδοχής της ανάγλυφης θηλής Philips Avent που χρησιμοποιείται στις πιπίλες ultra air και ultra soft.
Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.