Αναζήτηση όρων

  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα

    Philips Avent Premium Σετ δώρου θερμαντήρας μπιμπερό

    SCF358/10

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές
    1 βραβείο

    Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα

    Ζεστάνετε τροφές στην ιδανική θερμοκρασία μέσα σε 3 μόνο λεπτά* με έναν θερμαντήρα μπιμπερό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία για εσάς. Ο αισθητήρας για έξυπνο έλεγχο της θερμοκρασίας ρυθμίζει αυτόματα το πρόγραμμα θέρμανσης για γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Philips Avent Premium Σετ δώρου θερμαντήρας μπιμπερό

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Θερμαντήρες μπιμπερό

    Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα

    Ετοιμάστε το φαγητό του μωρού σας με σιγουριά

    • Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά σημεία
    • Λειτουργία γρήγορου ζεστάματος και απόψυξης
    • Κατάλληλο για βρεφικό γάλα και τροφή
    Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας επιλέγει αυτόματα την ιδανική λειτουργία θέρμανσης

    Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας επιλέγει αυτόματα την ιδανική λειτουργία θέρμανσης

    Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.

    Χρησιμοποιεί ζέσταμα με υδατόλουτρο νοσοκομειακών προδιαγραφών

    Χρησιμοποιεί ζέσταμα με υδατόλουτρο νοσοκομειακών προδιαγραφών

    Ζεστάνετε το γάλα όπως γίνεται στα νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας υδατόλουτρο. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, με το υδατόλουτρο διατηρούνται καλύτερα οι πρωτεΐνες του γάλακτος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του μωρού. Εύκολα και γρήγορα, η τεχνολογία μας βοηθά στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης του μωρού με κάθε τάισμα.

    Διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά και απενεργοποιείται αυτόματα

    Διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά και απενεργοποιείται αυτόματα

    Ο θερμαντήρας μπιμπερό διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις ώρες των γευμάτων. Στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά.

    Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

    Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

    Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.

    Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

    Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

    Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.

    Εύκολος καθαρισμός

    Εύκολος καθαρισμός

    Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.

    Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές

    Συμβατό με τις περισσότερες μάρκες μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές

    Σχεδίαση που ταιριάζει με τα αγαπημένα μπιμπερό Philips Avent και τις κορυφαίες μάρκες βρεφικών μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές.

    Μπιμπερό Natural Response με βαλβίδα Airfree

    Μπιμπερό Natural Response με βαλβίδα Airfree

    Η θηλή Natural Response συνεργάζεται με το φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας**: η θηλή διαθέτει ένα μοναδικό άνοιγμα, το οποίο αποδεσμεύει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Η βαλβίδα Airfree έχει σχεδιαστεί για πρόσθετη προστασία από κολικούς, αέρια και παλινδρόμηση, αποτρέποντας την είσοδο του αέρα στην κοιλίτσα του μωρού, ενώ το ταΐζετε σε όρθια θέση.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Υλικό προϊόντος

      Θερμαντήρας μπιμπερό
      • PP
      • ABS
      Μπιμπερό
      PP
      Θηλή
      Σιλικόνη

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία αναμονής)
      <0,3 W (χρονικό διάστημα που μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής: <1 λεπτό)
      Κατανάλωση ρεύματος
      400  W
      Τάση
      220-240 V ~ 50-60 Hz

    • Βάρος και διαστάσεις

      Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ)
      133 x 160 x 148  μμ
      Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης (ΠxΥxΒ)
      240 x 185 x 148  μμ

    • Χώρα προέλευσης

      Θερμαντήρας μπιμπερό
      Κατασκευασμένο στην Κίνα
      Μπιμπερό
      Κατασκευάστηκε στην Ινδονησία

    • Τι περιλαμβάνεται

      Μπιμπερό 9oz/260ml
      1 τμχ.
      Βαλβίδα AirFree
      1 τμχ.
      Θηλή μέτριας ροής
      1 τμχ.

    • Στάδια ανάπτυξης

      Μπιμπερό
      3-6m

    • Προδιαγραφές συσκευασίας

      Χάρτινη συσκευασία*
      Ναι

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Βραβεία

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Για 150 ml γάλακτος σε θερμοκρασία 22 °C σε μπιμπερό Philips Natural 260 ml
    • * Η θηλή Natural Response απελευθερώνει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Το κάθε μωρό πίνει, καταπίνει και αναπνέει με τον δικό του φυσιολογικό ρυθμό, όπως κατά το θηλασμό

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.