SCF358/10
Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
Ζεστάνετε τροφές στην ιδανική θερμοκρασία μέσα σε 3 μόνο λεπτά* με έναν θερμαντήρα μπιμπερό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία για εσάς. Ο αισθητήρας για έξυπνο έλεγχο της θερμοκρασίας ρυθμίζει αυτόματα το πρόγραμμα θέρμανσης για γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.
Ζεστάνετε το γάλα όπως γίνεται στα νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας υδατόλουτρο. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, με το υδατόλουτρο διατηρούνται καλύτερα οι πρωτεΐνες του γάλακτος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του μωρού. Εύκολα και γρήγορα, η τεχνολογία μας βοηθά στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης του μωρού με κάθε τάισμα.
Ο θερμαντήρας μπιμπερό διατηρεί το γάλα ζεστό για έως 60 λεπτά, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στις ώρες των γευμάτων. Στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας ασφάλεια και σιγουριά.
Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.
Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.
Χάρη στην ενιαία σχεδίαση, καθαρίζεται εύκολα, για να μπορείτε να απολαμβάνετε περισσότερο χρόνο με το μωρό σας.
Σχεδίαση που ταιριάζει με τα αγαπημένα μπιμπερό Philips Avent και τις κορυφαίες μάρκες βρεφικών μπιμπερό και δοχείων για βρεφικές τροφές.
Η θηλή Natural Response συνεργάζεται με το φυσικό ρυθμό πρόσληψης τροφής του μωρού σας**: η θηλή διαθέτει ένα μοναδικό άνοιγμα, το οποίο αποδεσμεύει γάλα μόνο όταν το μωρό πίνει ενεργά. Η βαλβίδα Airfree έχει σχεδιαστεί για πρόσθετη προστασία από κολικούς, αέρια και παλινδρόμηση, αποτρέποντας την είσοδο του αέρα στην κοιλίτσα του μωρού, ενώ το ταΐζετε σε όρθια θέση.
