Χρησιμοποιεί ζέσταμα με υδατόλουτρο νοσοκομειακών προδιαγραφών

Ζεστάνετε το γάλα όπως γίνεται στα νοσοκομεία, χρησιμοποιώντας υδατόλουτρο. Σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, με το υδατόλουτρο διατηρούνται καλύτερα οι πρωτεΐνες του γάλακτος, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του μωρού. Εύκολα και γρήγορα, η τεχνολογία μας βοηθά στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης του μωρού με κάθε τάισμα.