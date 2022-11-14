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Μη διαθέσιμο πλέον
SCF358/00
Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά σημεία
Λειτουργία γρήγορου ζεστάματος και απόψυξης
Κατάλληλο για βρεφικό γάλα και τροφή
Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.
Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.
Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.
Βραβεία
3.9
από 5
239
Κριτικές
GaryΠ
14/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν!
Πολύ γρήγορος θερμαντήρας, φυσικά αθόρυβος, εμείς στο σπιτι βράζουμε μεγάλη ποσότητα νερού για το γάλα του μωρού μας το οποίο κρατάμε σε γυάλινο μπουκάλι κ όταν χρειάζεται γάλα το έχουμε έτοιμο σε λίγα λεπτά.
Πλεονεκτήματα
Αθόρυβο, εύχρηστο, μικρό μέγεθος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό
sparos
07/03/2022
Ελλάδα
Σου λύνει τα χέρια
Κάνει αυτό που υπόσχεται πολύ καλά! Πολύ βολικό, σου λύνει τα χέρια.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό
Ceda
11/09/2023
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Good experience
Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming
Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023.
Για 150 ml γάλακτος σε θερμοκρασία 22 °C σε μπιμπερό Philips Natural 260 ml