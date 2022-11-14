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  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
  • Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Avent PremiumΓρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

SCF358/00

3.9
| (239) Κριτικές

1 βραβείο

Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα
Ζεστάνετε βρεφικές τροφές μέσα σε λίγα λεπτά με έναν θερμαντήρα μπιμπερό που διαχειρίζεται τη θερμοκρασία για εσάς. Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας ρυθμίζει αυτόματα το πρόγραμμα θέρμανσης για γρήγορο και ομοιόμορφο ζέσταμα.
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Ετοιμάστε το φαγητό του μωρού σας με σιγουριά

Έξυπνο και εύκολο ζέσταμα

  • Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά σημεία

  • Λειτουργία γρήγορου ζεστάματος και απόψυξης

  • Κατάλληλο για βρεφικό γάλα και τροφή

Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας επιλέγει αυτόματα την ιδανική λειτουργία θέρμανσης

Ο έξυπνος αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας επιλέγει αυτόματα την ιδανική λειτουργία θέρμανσης

Ρυθμίστε τον όγκο του γάλακτος, πατήστε START και αφήστε την έξυπνη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας να φροντίσει για τα υπόλοιπα. Ανιχνεύει την αρχική θερμοκρασία του γάλακτος, το ζεσταίνει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία και το διατηρεί σε αυτήν τη θερμοκρασία για έως και 60 λεπτά.

Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

Λειτουργία απόψυξης για δοχεία κατεψυγμένου γάλακτος και βρεφικής τροφής

Θέλετε να έχετε πάντα επιπλέον γεύματα στον καταψύκτη σας; Ο θερμαντήρας μπιμπερό ξεπαγώνει γρήγορα το γάλα αλλά και τα δοχεία βρεφικής τροφής.

Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

Ζεσταίνει δοχεία βρεφικής τροφής αλλά και γάλα

Όταν το μωρό σας είναι έτοιμο να μεταβεί στις στερεές τροφές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό για την απόψυξη και το ζέσταμα δοχείων βρεφικής τροφής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.9

από 5

239

Κριτικές

14/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν!

Πολύ γρήγορος θερμαντήρας, φυσικά αθόρυβος, εμείς στο σπιτι βράζουμε μεγάλη ποσότητα νερού για το γάλα του μωρού μας το οποίο κρατάμε σε γυάλινο μπουκάλι κ όταν χρειάζεται γάλα το έχουμε έτοιμο σε λίγα λεπτά.

Πλεονεκτήματα

Αθόρυβο, εύχρηστο, μικρό μέγεθος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

07/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Σου λύνει τα χέρια

Κάνει αυτό που υπόσχεται πολύ καλά! Πολύ βολικό, σου λύνει τα χέρια.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Γρήγορος θερμαντήρας μπιμπερό

11/09/2023

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Good experience

Easy for use, saves my time. I can prepare warm water in advance and it waiting for next feeding. I recommend for and new and future parents.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Premium SCF358/00 Fast bottle warmer for even warming

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 10.109 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2023. 

  1. Για 150 ml γάλακτος σε θερμοκρασία 22 °C σε μπιμπερό Philips Natural 260 ml