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  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
  • Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

Philips Avent ultra airΠιπίλα

SCF349/19

4.7
| (308) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει
Ο αέρας βοηθά το μωρό σας να χαλαρώσει. Η πιπίλα Philips Avent ultra air night έχει εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα για να διατηρείται η επιδερμίδα στεγνή. Η εξαιρετικά σκληρή θηλή είναι ιδανική για τα δόντια και τα ούλα. Διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα και σχέδια.
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εταιρεία που συνιστούν οι μαμάδες παγκοσμίως1

Σχεδιασμένη για να ανακουφίζει τα μωρά κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας

Επιτρέπει στο δέρμα του μικρού σας να αναπνέει

  • Εξαιρετικά σταθερή θηλή

  • Ορθοδοντική και χωρίς BPA

  • 2 τμχ.

  • 18M+

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Επιτρέπει στο δέρμα του μωρού να αναπνέει

Εξαιρετικά μεγάλες οπές αέρα που εξαερίζουν την επιδερμίδα για να παραμένει πιο στεγνή, ενώ το μωρό σας ηρεμεί.

Εξαιρετικά σταθερή θηλή

Εξαιρετικά σταθερή θηλή

Η εξαιρετικά σταθερή θηλή σέβεται το φυσικό σχήμα του ουρανίσκου, των δοντιών και των ούλων.

Θηλή από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Θηλή από 100% σιλικόνη κατάλληλη για τρόφιμα

Επιλέγουμε συνειδητά τη σιλικόνη ως υλικό για τις θηλές ultra soft και ultra air, καθώς πρόκειται για ένα ασφαλές και αδρανές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε ιατρικές εφαρμογές και δεν περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες, ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές (π.χ. BPA) και αλλεργιογόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

308

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great

the best baby air soother I've ever had. My son loves them. The air soother are nicely made, easy to clean and hygienic

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

01/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Must have for mums

It's my son's favourite soother! Love the shape, keep him calm and comfortable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

30/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product.

I can highly recommend these soothers. They seem to have the desired and easily accepted nipple shape made with soft and textured silicone. I loved the fact it can be easily found in the dark as there is nothing more stressful at night, than looking for a lost dummy. The biggest advantage is the design allowing the air flow when soother is in use, which stops any rashes appearing around the gentle mouth area. I did not find any disadvantages hence I can fully recommend them.

Πλεονεκτήματα

Air flow, design,

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SCF349/11 ultra air soother

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει διαδικτυακής έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε παγκοσμίως σε 8.139 χρήστες επωνυμιών και προϊόντων φροντίδας παιδιών για τη μητέρα και το παιδί το 2024. 

  1. Για λόγους υγιεινής, αντικαταστήστε τις πιπίλες μετά από 4 εβδομάδες χρήσης.